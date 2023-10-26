Emekliye Kötü Haber! Bakan Vedat Işıkhan'dan Emekli İkramiyesi Açıklaması: Kimler Faydalanacak?

Emeklilere özel olarak planlanan ikramiye hakkında son günlerde önemli açıklamalar yapıldı. Bu konuyla ilgili merak edilen detaylar ve açıklamaları derledik.

Emekli İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?

Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine, emeklilere 5 bin lira özel ikramiye verilmesi kararı alındı. Fakat bu ödemenin çalışan emeklilere yapılmayacağı bilgisi kamuoyuna sunuldu. Bu durum, birçok emeklinin tepkisini çekti ve hayal kırıklığına sebep oldu.

Bakan Vedat Işıkhan'dan Açıklama

Çalışan Emeklilere İkramiye Yok Mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yeni bilgiler paylaştı. Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre; emekli olup da çalışmaya devam eden bireyler bu ikramiyeden faydalanamayacak.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekildedir: “Emekli olup çalışmaya devam eden bireyler hariç, tüm emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmasını öngören yasa maddesi Meclis'te onaylandı. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm emeklilere hayırlı olsun.”

Emeklilere Destek Sürecek Mi?

Bu açıklama ile emeklilere olan desteğin süreceği mesajı verildi. Emekli ikramiyesi konusunda alınan bu karar, emekli olup çalışmayan bireyler için sevindirici bir haber olarak değerlendirildi. Ancak, çalışan emekliler için durum bir hayal kırıklığına dönüştü.