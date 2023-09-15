Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere ek zam için çalışmalar sürüyor. Öte yandan kulislerde Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye verileceği yönünde iddialar da var. Gündeme ise Emekli ikramiyesi yatacak mı, ne kadar ve ne zaman yatar? Emekli maaşı ara zam olacak mı, emekli zammı ne kadar olur?

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATACAK MI, NE KADAR VE NE ZAMAN YATAR?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI, EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirmenin ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi öncesinde de hayata geçirilebileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması devam ederken, yapılacak ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.