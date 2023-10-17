Emekliye 3.000 TL seyyanen zam tablosu çıktı!

Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak zamlar her yıl büyük bir önem taşıyor ve yaklaşık 15,5 milyon emeklinin gözü, bu zamlarda. Emekli maaşı zamları, 6 aylık enflasyon oranlarına ve refah payına dayalı olarak hesaplanıyor. Bu yılın Ocak ayındaki zammın belirlenmesi için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon rakamları son derece kritik bir rol oynuyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Emekliye Temmuz ayında yüzde 25'lik zam yapılmıştı. Memura yapılan 8 bin liralık seyyanen zam sonrası emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak olan zamma çevirirken seyyanen zam artışı konusu da merak ediliyor.

EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ 2024 ZAM ORANI NE OLACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı enflasyon oranı 25,11 olarak açıklandı.Bu orana Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları ve refah payı artışı eklenecek.