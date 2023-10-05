Emeklilik dilekçesi verirken tarihe dikkat! -Emekli maaşınız düşük bağlanabilir

Emeklilik dilekçesini hangi tarihte vermenin daha avantajlı olduğu konusu, ekonomik koşullar ve enflasyon gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, genelde enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emekli aylıklarının arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emeklilik dilekçesini vermek, daha yüksek aylık almanıza katkı sağlayabilir.

FARK AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİNDEN KAYNAKLANIYOR

Kanuna göre, emeklilik dilekçesini 31 Aralık tarihinden önce verenlerin aylıkları hesaplanırken bu yılın ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlar dikkate alınacak. Ayrıca, 2024 yılı ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık döneminde ortaya çıkan enflasyon farkı oranında artış yapılacak.

FARK AYLIK BAĞLAMA YILA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2024 tarihinden sonra verenlerin emekli aylığı hesabında ise bu yılın ocak ve temmuz aylarındaki maaş zamları yerine 2023 yıllık enflasyonunun yüzde 100’ü ile 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının yüzde 30’u dikkate alınacak.

2022’DE 10.000 TL AYLIĞA HAK KAZANAN KİŞİ BU YIL DİLEKÇE VERİRSE NE KADAR AYLIK BAĞLANACAK?

2022 yılı itibarıyla 10.000 TL emekli aylığına hak kazanmış olan bir kişi emeklilik dilekçesini 1 Ekim – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında verdiğinde ocak ve temmuz ayındaki maaş artışlarından yararlanacak. Bu yıl ocak ayında yüzde 30, temmuz ayında ise yüzde 25 oranında zam yapıldı. Buna göre, 2022 itibarıyla 10.000 TL olan aylık önce 13.000 TL’ye yükseltilecek, bunun üzerine temmuz ayındaki yüzde 25 zam da uygulanarak 16.250 TL aylık bağlanacak.

YENİ YILDA DİLEKÇE VERMEK AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR

Orta Vadeli Program’daki enflasyon ve GSYH tahminleri, emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermenin daha avantajlı olacağını gösteriyor.

Ancak, ekonomide beklenenden daha iyi gelişmeler olur, yıllık enflasyon hükümetin tahmininden daha düşük çıkarsa durum değişebilir.

Enflasyonun OVP’deki tahminden daha düşük çıkmasını beklemiyorum ama böyle bir olasılığı da gözardı etmemek gerekir.