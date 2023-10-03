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Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde- 29 Ekim ikramiyesi var mı?

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Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde- 29 Ekim ikramiyesi var mı?
Cumhuriyetin 100.yılına özel emeklilere verileceği konuşulan 5 bin lira ikramiyede beklenti yükseliyor. Emekliler, ödenip ödenmeyeceğini merakla araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de ikramiye var mı? 5 bin TL verilecek mi? İşte son detaylar...

Cumhuriyetin 100.yılına özel emeklilere verileceği konuşulan 5 bin lira ikramiyede beklenti yükseliyor. Emekliler, ödenip ödenmeyeceğini merakla araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de ikramiye var mı? 5 bin TL verilecek mi? İşte son detaylar...

Cumhuriyet ikramiyesi 5 bin TL verilecek mi 2023?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine “Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı.

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Ekonomi
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