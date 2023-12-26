Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiyesi hesaplara yatıyor

"Emeklilerin Beklediği Müjde Geldi: 5.000 TL'lik İkramiyeler İçin Meclis Onayı Alındı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Açıklama: Resmi Gazete Yayınlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifi kapsamında çalışan emeklilere verilecek 5000 TL'lik ödemeleri kapsayan 55. madde kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, herkesi sevindiren açıklamayı yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirten Işıkhan, çalışan emeklinin yüzünü güldürdü.

YARIN HESAPLARA YATIRILACAK

Meclis Genel Kurulu'nda yılın son mesaisi tamamlanıyor. Ekonomiye ilişkin 86. maddelik torba kanun teklifinde yer alan çalışan emeklilere 5000 lira verilmesini öngören 55. madde kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte en kısa sürede ödemelerin yapılacağını belirtti. Bakanlık olarak çalışmaların hazırlandığını ifade eden Işıkhan, " Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı. Düzenlemenin yasalaşması ile birlikte 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye ödemesi yapılacak. Kararın bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.