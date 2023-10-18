Emeklilere Ziraat Bankası ile 7000 TL Ek Ödeme Yapılıyor SSK, Bağ-Kur, Memur ve EYT Emeklileri İçin Son Başvuru Tarihi Belli

Türkiye'nin milyonlarca emeklisini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen görüşmeler sonucunda, emeklilere Ziraat Bankası aracılığıyla ek ödeme yapılacağı müjdesi verildi. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi olan her vatandaş, bu ödeme fırsatından yararlanabilecek.

Emeklilere Beklenen Ek Ödeme Geldi:

Emekliler, Temmuz ayındaki maaş zammını alamadıkları için büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardı. Bu nedenle, uzun bir süredir ek zam beklentisi içindeydiler. Ekim ayının sonuna kadar sürecek olan ek zam beklentisi üzerine, TBMM tarafından önemli bir karar alındı ve emeklilere müjdeli haber verildi.

TBMM'nin aldığı karara göre, emeklilere ek ödeme yapılacak ve bu ödeme Ziraat Bankası tarafından sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen görüşmeler sonucunda, emekli vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığıyla 7000 TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sunuldu.

Ziraat Bankası Emeklilere Destek Oluyor:

Ziraat Bankası, ekim ayı promosyon kampanyası kapsamında, önceki 5000 TL'lik ödemeyi 7000 TL'ye yükseltme kararı aldı. Bu adım, yaklaşık 17 milyon emekli için büyük bir kolaylık sağlıyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımaları halinde en az 5000 TL, en fazla ise 7000 TL nakit destek alabilecekler.

Başvurular Başladı, Son Tarih 31 Ekim:

Başvurular bugün itibariyle başladı ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Emekliler, Ziraat Bankası şubeleri ve dijital bankacılık kanalları aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu fırsatla emekliler, bekledikleri ek ödemeyi alarak finansal rahatlama sağlayabilecekler.

TBMM'nin alınan kararı ile emeklilere sunulan bu ek ödeme fırsatı, emekli vatandaşların maddi sıkıntılarına çözüm olacak önemli bir adımı temsil ediyor. Ziraat Bankası'nın bu destek programı, emeklilere ekonomik anlamda rahatlatıcı bir etki sağlayacak ve yaşam standartlarını yükseltecektir. Başvuruların 31 Ekim'e kadar sürmesi, emeklilerin bu fırsattan yararlanması için büyük bir avantaj sunmaktadır.