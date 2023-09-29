Emeklilere Rekor Promosyon: 20 Bin TL'lik Sürpriz! 20 Bin TL Promosyon Nasıl Alınır?

Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi sonunda geldi. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklilerine yönelik promosyon desteklerinde rekor seviyede bir artış yaşanıyor. Bu gelişmeyle birlikte emekliler için çifte sevinç zamanı! Peki, emeklilere sunulan 20 bin TL promosyon nasıl alınacak? Aşağıda tüm ayrıntılarıyla açıklıyoruz.

Rekor Seviyede Emekli Promosyonu

Yeni bilgilere göre, emekli promosyonlarında tarihi bir artış yaşanacak. Promosyon miktarının 20.000 TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu artışla birlikte, enflasyonun etkisi altında baskı altında olan emekliler için büyük bir destek sağlanmış olacak.

20 Bin TL Emekli Promosyonunun Alınma Süreci

20 bin TL promosyon haberini duyan pek çok emekli, alım sürecini merak ediyor. Emeklilerin, maaşlarını aldıkları bankayı seçmeleri gerekmekte. Daha sonrasında banka yetkilileri ile promosyon sözleşmesi imzalanacak. Bu sözleşme sonrasında belirlenen promosyon miktarı emeklinin hesabına aktarılacak. 1 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 arasında bu kampanyadan yararlanan emeklilerin promosyon ödemeleri, sözleşme imzaladıktan sonraki 3 gün içerisinde hesaplarına yatırılacak.

Emekli Maaşı Ek Zam Miktarı ve Yüzdesi Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin gözü kulağı ek zam haberlerinde. Mevcut durumda en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı 7500 lira seviyesinde bulunuyor. 4 aylık enflasyon verileri göz önüne alındığında bu maaşta bir değişiklik olacak mı?

SGK Uzmanı Özgür Kaya, bu konuda “Eylül sonu ya da ekim başında zam durumunun gündeme gelebileceğini” belirtiyor. Kaya'ya göre, 4 aylık enflasyon rakamının %29.71 olacağı tahmin ediliyor. Bu oranlar doğrultusunda maaşlarda bir artış yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilecek.