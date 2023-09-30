Emeklilere Özel 29 Ekim İkramiyesi: 5000 TL Hesaplara Yatırılacak İddiası

Emekliler için sevindirici bir haber geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları, emeklilere özel bir 3. ikramiye hazırlığı içinde olduklarını belirtiyorlar. Bu özel ikramiyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere verilmesi planlanıyor. İşte detaylar:

Emeklilere Özel 29 Ekim İkramiyesi Hazırlığı:

Türkiye'de emeklilere bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde ödenirken, Cumhuriyet Bayramı'nda da bir özel ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlamak ve emeklilere teşekkür etmek amacıyla gündeme gelen bu özel ikramiye, emekliler arasında büyük bir beklenti yarattı.

Emeklilere 5.000 TL İkramiye İddiası:

Emeklilere özel Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin miktarı üzerindeki çalışmalar sürerken, ilk olarak masaya 5.000 TL rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı iddia ediliyor. Ancak resmi açıklama henüz yapılmış değil.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır." şeklinde açıklamada bulundu.

Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?

Emeklilere özel ikramiyenin ne zaman verileceği henüz net değil. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde açıklama yapılması bekleniyor. Bu ikramiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama coşkusuna bir katkı olarak görülüyor.

Emeklilere verilecek olan bu ikramiye, emekliler arasında büyük bir sevinç ve beklenti yaratmış durumda. Türkiye'deki milyonlarca emekli, bu özel ikramiye ile çifte bayram yaşamayı bekliyor. Resmi açıklamanın yapılmasının ardından emeklilerin hesaplarını kontrol etmeleri öneriliyor.