Emeklilere Müjde: SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin En Düşük Maaşına Yüzde 50 Zam Geliyor

Emeklilere müjdeli haber geldi! Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarına yüzde 50 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu haber, milyonlarca emekliyi sevindirdi.

Temmuz ayında gerçekleşen zam oranları emeklileri tatmin etmemişti. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zam, enflasyonun yükselmesi nedeniyle yetersiz kalmıştı. Emekliler, artan maliyetler nedeniyle geçim sıkıntısı yaşamaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilerin maaşlarını artırmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Emekli maaşı zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek nitelikte. Yapılacak yüzde 50'lik zam ile en düşük emekli maaşı ciddi bir artış görecek. Şu anki en düşük emekli maaşı 7.500 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak bu yeni zam oranıyla birlikte en düşük emekli maaşı 11.250 TL'ye kadar yükselebilecek. Bu, emekliler için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, emeklilere yapılacak zam oranının yüzde 50 civarında olacağını belirtti. Ancak bu oran, enflasyonun da dikkate alınarak kesinleşecek. İlk iki aylık enflasyon verileri yüzde 20'nin üzerinde seyretti, ancak uzmanlar yıl sonunda enflasyonun yüzde 8'in altına düşmeyeceğini tahmin ediyorlar.

Emeklilerin maaşlarına yapılacak bu önemli zam, emekli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek ve ekonomik sıkıntılarını hafifletecektir. Kamuoyu tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu haber, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram havası yaratmış durumda. Yapılacak zamın enflasyonla uyumlu olması, emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacaktır.