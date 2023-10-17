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Emeklilere Halkbank'tan 40 Bin TL Kredi Veriliyor..

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Emeklilere Halkbank'tan 40 Bin TL Kredi Veriliyor..
Halkbank, Ekim ayı boyunca devam edecek özel kampanyasıyla emekli vatandaşlara 40.000 TL kredi sunuyor. İşte kampanyanın detayları...

Halkbank, emekli vatandaşlarına özel bir fırsat sunarak Ekim ayına damgasını vuruyor. Halkbank'ın yeni kampanyası kapsamında emeklilere özel olarak 40.000 TL kredi imkanı sağlanıyor. Kampanya, 2023 Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olup, düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor. İşte bu fırsatın detayları:

Kimler Başvurabilir?

Bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyen emekli vatandaşların, emekli maaşlarını Halkbank'tan almaları veya emekli maaşlarını ilk defa Halkbank şubesine taşımaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan tüm emekliler kampanyaya başvurabilirler.

Ödeme Koşulları:

Kampanya kapsamında 40.000 TL kredi kullanacak olan emekli vatandaşlar, 36 ay vadeli ödeme planı ile kredilerini geri ödeyebilirler. Ayrıca, kredi kullanacak olan emeklilere 5.000 TL artı para ödemesi de yapılmaktadır. Bu ek ödemeyi dilerseniz 12 taksit halinde geri ödeyebilirsiniz.

Başvuru Yöntemleri:

Halkbank'ın bu özel kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, en yakın Halkbank şubesine giderek başvurularını kolayca tamamlayabilirler. Ayrıca, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar borç kapatma kredisi de almak istiyorlarsa, bu işlemi sadece banka şubeleri üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu özel kredi fırsatı, maddi ihtiyaçları olanlara destek olmayı amaçlıyor. Kampanyadan yararlanarak ekonomik anlamda rahatlama sağlamak isteyen emekli vatandaşların, başvurularını yapmaları ve uygun ödeme koşulları ile kredilerini kullanmaları mümkün. Halkbank, bu kampanya ile emeklilere destek olmayı sürdürüyor.

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