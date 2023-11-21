Emeklilere Enflasyon farkı + refah payı geliyor

Milyonlarca emekli, yeni yılda gerçekleşecek maaş zamlarını beklerken AK Parti tarafından yapılan emekli maaşı zam çalışmalarına odaklanmış durumda. Kulislerden gelen bilgilere göre, uzmanlar en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasını öngörüyor. Son dakika haberi, emekliler arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Emekliler, bu müjdeli haberle çifte bayram yaşayacak! 1 Ocak'ta gerçekleşecek olan maaş zammı, emeklilere ekonomik rahatlama sağlayacak.

ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI EKLENECEK

AK Parti kurmayları yeni yıl öncesi emekli maaşı zam çalışmalarına başladı. Uzman ekonomistler yeni yılda en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını belirtirken AK Parti'den güzel haber geldi. Daha öncesinde AK Parti’nin verdiği teklifle 2023 başında en düşük emekli maaşının önce 5.500’e, Mart ayında da 7.500 liraya çıkarılması için yasal düzenleme yapılmıştı. Böylece yaklaşık 8,8 milyon emeklinin maaşı 7.500 liraya yükselmişti.

Emekli maaşına yapılacak olan zam miktarı merak konusu olurken AK Parti'den 2024'de emeklilere yapılacak olan zamlarla ilgili ilk değerlendirme yapıldı. Yılbaşında emeklilere yapılacak zam oranının, enflasyon ve refah payı göz önünde bulundurularak toplam yüzde 50-52 civarında olması bekleniyor. Kök maaşlara yapılacak bu artışa rağmen en düşük emekli maaşı 10 bin liranın altında kalanların maaşlarının, Meclis’ten çıkarılacak yasayla 10 bin liraya tamamlanması öngörülüyor. Bu durumda aradaki farkı da Hazine karşılamış olacak.

1 OCAK'TA O RAKAMI GÖRECEK

AK Parti kaynakları, ocak ayı başında açıklanacak yıllık enflasyon oranları belli olduktan sonra, en düşük emekli aylığıyla ilgili kanun teklifini Meclis gündemine getireceklerini kaydediyor. Şu anda en düşük emekli aylığının 10 bin liraya tamamlanmasına yönelik değerlendirme yapıldığını belirten AK Parti kurmayları son kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMINA GÖRE BELİRLENECEK

2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı oranları henüz netlik kazanmadı. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının paylaşılmasının ardından 2024 yılı için geçerli olacak zam oranları duyurulacak.

Ancak 2023’ün Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında toplam enflasyon 29,41 oldu. Emekli maaşlarına enflasyona göre zam yapıldığından bu oran üzerinden maaş hesaplamaları yapılıyor.

En düşük emekli aylığına %29,41 oranında zam yapılması durumunda 7.500 TL maaş 2.205 lira artacak ve 9.705 lira olacak.

ORTALAMA EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ TL ZAMLANACAK?

Emekli maaşı zam oranları ve yeni maaşlar Ocak ayında belli olacak. Mevcut maaşı 8.500 lira olan emeklilere %29,41 oranında zam yapılması durumunda ise maaşı 2.449 lira artacak ve 10.949 lira olacak. Emekli aylığı 10.000 lira olan emekliye yüzde 29,41 oranında zam yapılması halinde ise maaşı 2.941 lira artacak ve 12.941 lira olacak.