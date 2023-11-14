Emeklilere büyük müjde! 3 ay ödemesiz 6.800 TL

Emekli maaşlarına gelecek olan zam öncesi özel ve kamu bankaları müşteri kaybetmemek için yıl sonu kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu doğrultuda yapılan son dakika duyurusu milyonlarca emekliyi sevince boğdu. O bankanın müşterileri köşeyi döndü. 6 bin 800 TL ek ödeme yapılacak.

2024 yılına doğru gidilirken bankalar tarafından yeni yıl kampanyaları duyurulmaya başlandı. Emekli maaşı ve asgari ücrete gelecek olan zam öncesi müşterilerini kaybetmek istemeyen bankalardan dev kampanya duyuruları devam ediyor. Bu doğrultuda yeni bir duyuru yapan Vakıfbank emeklilere özel olarak düzenlediği 6800 TL ek ödeme kampanyası ile merak konusu oldu. Bu bankanın emeklileri köşeyi döndü. Maaşınızla birlikte 6 bin 800 TL ek ödeme alabileceksiniz!

EMEKLİLERİ SEVİNÇTEN HAVALAR UÇACAK! 6 BİN 800 TL ÖDENECEK

Vakıfbank emekli müşterilerine özel düzenlendiği kampanya ile merak konusu oldu. Banka tarafından yapılan duyuruda, emeklilere özel olarak düzenlediği 6800 TL ek ödeme yapılacağı belirtildi. Peki başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emekli maaşını Vakıfbank'tan alıyor olmak. Düzenli olarak Vakıfbank müşterisi olmak. Başvuru Nasıl Yapılır? Başvurular, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca Vakıfbank şubelerine giderek, bireysel temsilciye başvuruda bulunabilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Kampanyadan, emekli maaşını Vakıfbank'tan alan ve düzenli Vakıfbank müşterisi olan tüm emekliler yararlanabiliyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Kampanya dahilinde, 6.800 TL'ye kadar nakit kredi kullanma imkanı bulunmaktadır. Krediler, 3 ay ertelemeli olarak kullanılabilir. Uygun faiz oranlarıyla sunulan krediler, finansal planlamada da rakiplerine nazaran avantajlı teklifleri devam ediyor.