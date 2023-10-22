Emeklilere 12,500 TL'ye Varan Nakit Promosyon Ödemesi Yapılacak..

Emekliye Müjde: 12,500 TL Ödeme Olacak!

ING Bank, emeklilere yönelik büyük bir fırsat sunuyor. "Emekli Promosyon Kampanyası" kapsamında emekli maaşı alan herkes, emekli maaşını ING Bank'a taşıdığında çeşitli miktarlarda nakit promosyon kazanma şansına sahip olacak. Bu kampanya, emekli maaşı alan tüm emeklileri kapsamaktadır ve promosyon miktarı alınan emekli maaşına göre değişiklik göstermektedir.

Emekli maaşını ING Bank'tan almaya başlayanlar, aylık gelirlerine göre şu şekilde promosyon kazanabilirler:

Aylık gelir/aylık tutar 3,500 TL'ye (3,500 TL hariç) kadar olanlar için 5,100 TL,

Aylık gelir/aylık tutar 3,500 TL - 7,500 TL (7,500 TL hariç) arasındakiler için 5,950 TL,

Aylık gelir/aylık tutar 7,500 TL - 10,000 TL (10,000 TL hariç) arasındakiler için 7,650 TL,

Aylık gelir/aylık tutar 10,000 TL ve üzeri olanlar için 8,500 TL nakit promosyon ödemesi sağlanacaktır.

Promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonra herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. Nakit promosyon, 3 yıl boyunca herhangi bir ek şart veya ürün gerektirmeden ödenir. Kampanya, 13 Mart 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Nakit promosyon başvuruları ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, 1 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında ING Bank'tan ilk kez emekli maaşı alan müşteriler, 4,000 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanma fırsatına sahiptirler, bu promosyon Otomatik Fatura Talimatı ek nakit promosyonudur.

ING Bank'ın sunmuş olduğu bu kampanya, emeklilere finansal anlamda önemli bir destek sağlamakta ve emekli maaşı alanların bu fırsattan yararlanmalarını teşvik etmektedir. Emeklilere özel bu fırsatı kaçırmamak için ING Bank'la iletişime geçebilirsiniz.