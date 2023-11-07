Emekliler dikkat! Maaş ödeme tarihleri değişti -Tahsis numarası 9, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 0 olanlar dikkat.

Yeni yıla doğru gidilirken gözler maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zam için yeni yol haritası belirlenirken 'Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekliler Kasım ayı ödemelerini ne zaman alacak?' soruları merak konusu oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emeklilerin merakla beklediği Kasım ayı ödeme tarihleri açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihlerini açıkladı. Tahsis numarası 9, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2, 0 olanlar dikkat! Maaş ödemelerinizi bu tarihlerde alacaksınız. İşte detaylar haberimizde...

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Emeklilerin merakla beklediği Kasım ayı maaş ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarihleri duyurdu. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ