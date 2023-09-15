Emekli Olamayanlara Müjdeli Haber Bakan Şimşek'ten Geldi! Yeni Emeklilik Sistemi Geliyor!

Yenilikler Neler Getiriyor?

Bakan Şimşek'in basın mensuplarının sorularını yanıtlarken belirttiği gibi, yeni sistem işverenin katkısıyla güçlendirilmiş bir bireysel emeklilik modelini içeriyor. Temel amaç, emeklilik süresini uzatmak ve emeklilik fonlarını artırmak.

İkinci Basamak Emeklilik Sistemi

Orta Vadeli Program, yeni emeklilik modelini makroekonomik hedefler doğrultusunda uygulamak için politika önerileri sunuyor. Bu heyecan verici değişiklikler, 2024 yılının son çeyreğinde hayata geçirilecek.

Bu yeni modelde, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek ve tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

BES Daha Cazip Hale Geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türleri, katılımcıların birikimlerini daha fazla büyütebilmek için yeniden tasarlanacak. Ayrıca, devlet katkıları artırılacak ve kesintiler basitleştirilecek.

Bu sayede, BES daha cazip hale getirilerek fon büyüklüğü ve katılımcı sayısında artış sağlanması hedefleniyor. Emeklilik planlarınızı gözden geçirmenin tam zamanı!