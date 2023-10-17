Emekli Maaşlarında 2024 Sürprizi: En Düşük Maaş 11 Bin TL Olabilir!

Emekli maaşları ve yeni mali politikalar hakkında son dakika gelişmeleri ile gündem dolu dolu. Bu güncellemeler, bazıları uygulanırken bazıları hala bekleniyor. Bu güncellemeler arasında en çok merak edilenlerden biri de emekli maaşlarındaki artışlar. Yeni düzenlemeler sonrası, emekli maaşları ne kadar artacak? İşte bu konudaki iddialar ve hesaplamalar.

Emekliye Zam ve En Düşük Emekli Maaşı Artışı

2024 yılında emekliye yapılacak zam ve en düşük emekli maaşı için önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Bu düzenlemeler, milyonlarca emeklinin gelirini artıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe çalışmalarının meyvelerini topladıkça, milyonların refah seviyelerini artırma taahhüdünde bulundu. Asgari ücret ve emekli maaşı zammı konusunda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hiç kimsenin enflasyon karşısında ezilmeyeceğini vurguladı.

Emekli Maaşı Yükselişi

Temmuz-Aralık 2022 döneminde 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Ocak 2023'de önce 5.500 TL'ye ardından Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında, emeklilerin taban aylıklarındaki kümülatif artış, enflasyonun önünde yüzde 114'ü aşarak büyük bir artış gösterdi.

En Düşük Emekli Maaşı 11 Bin Türk Lirası mı Olacak?

Nisan ayından itibaren yıl başına kadar olan dönemde yüzde 67,22'lik yıl sonu enflasyon rakamları dikkate alındığında, 8 aylık artış yüzde 45,14 olarak hesaplandı. Bu hesaplamaya göre, SSK ve Bağ-Kur taban aylıkları 10.885 TL'yi aşacak gibi görünüyor. Sabah gazetesinin haberine göre, refah payı ve iyileştirmeler dikkate alındığında, en düşük emekli maaşı 11.000 TL civarında olabilir.

Yani, yeni düzenlemelerle birlikte en düşük emekli maaşının 11.000 Türk Lirası seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor. Bu güncellemelerle emeklilerin ekonomik refahı artarken, emekli maaşlarındaki bu olası artışlar, emekliler için olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Takip etmeye devam edin, çünkü emekli maaşlarındaki bu güncellemelerin sonucunu görmek için sabırsızlanıyoruz.