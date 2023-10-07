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Emekli Maaşlarına Ek Zamda Son Durum: Vedat Işıkhan'dan Flaş Açıklama!

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Emekli Maaşlarına Ek Zamda Son Durum: Vedat Işıkhan'dan Flaş Açıklama!
Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli maaşı zammıyla ilgili son gelişmeler, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emekli maaşlarına yapılan bu zammı yeterli görmeyen emekliler, ekim ayında ek bir zam olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklamaları geldi.

Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli maaşı zammıyla ilgili son gelişmeler, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emekli maaşlarına yapılan bu zammı yeterli görmeyen emekliler, ekim ayında ek bir zam olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklamaları geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Emekli Maaş Zammı Açıklaması

Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kongresinde yaptığı emekli maaşı zammına dair duyuruya yeni bir bilgi ekledi. Bu açıklamada; "Cumhurbaşkanımız, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerimize ilişkin bilgilendirmeyi ilk kabine toplantısı sonrasında yapacak. Emeklilerimiz için her zaman yanlarındayız ve desteklerimizi sürdüreceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.

Ek Zam Beklentisi: Emekliler İçin Ne Gibi Müjdeler Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresinde gerçekleştirdiği konuşmasında, emeklilere yönelik müjdeli haberlerin ilk kabine toplantısı sonrasında açıklanacağını duyurdu. Erdoğan, "Son 21 yıl içerisinde enflasyon karşısında işçi, memur ve emeklilerimizi mağdur etmedik. Önümüzdeki dönemde de onlara yeni müjdelerle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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