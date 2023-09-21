Emekli Maaşları İçin Yeni Gelişmeler: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı Harekete Geçti

Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na emekli maaşları konusunda özel bir talimat gönderdiğini belirtti. Güler, "İki bakanlık, belirli bir bütçe dahilinde emekli maaşları için çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na 765 milyar TL aktarıldı" dedi.

TBMM'de Emekli Maaşları İçin Ne Planlanıyor?

AK Parti'nin Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim 2023'te açılacak olan yeni yasama yılında, parti olarak ne tür çalışmalar yapacaklarına dair bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanı'nın Emekli Maaşlarına Dair Talimatı

Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na emekli maaşları konusunda özel bir talimat gönderdiğini belirtti. Güler, “İki bakanlık, belirli bir bütçe dahilinde emekli maaşları için çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na 765 milyar TL aktarıldı. Ayrıca, yine ek bütçe ve borçlanma limitleri artırılarak, toplamda 1 trilyon 119 milyar TL'lik bir kaynak oluşturuldu. Şu an için bu konuda ne kadar ek bütçe ayrılacağı üzerinde çalışılıyor," dedi.

Alt Başlık: Emekli Maaşına Ne Zaman Ek Zam Yapılacak?

Abdullah Güler, emekli maaşları için ne zaman ya da ne kadar ek zam yapılacağı konusunda net bir açıklama yapamayacağını, ancak çalışmaların devam ettiğini ifade etti. "Bütçe dengelerini bozmadan, bu olanakları nasıl sağlayabiliriz diye detaylı bir çalışma yürütülüyor. Ekim ya da kasım aylarında tamamlanacak olan bu çalışmaların Meclis'e sunulmasının ardından, bu konuda hızlı bir şekilde harekete geçilecek" dedi.

Bakanlıkların Emekli Maaşları Konusundaki Çabaları

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, emekli maaşları konusunda büyük bir çaba harcıyor," diyen Güler, sürecin ciddi ve nitelikli bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

En Düşük Emekli Maaşı ve Zam Oranları

2023 yılında, Nisan ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 19,77, memur emeklileri için yüzde 17,55 olarak belirlenen zam oranları, ek iyileştirmelerle yüzde 25’e çıkarıldı. Ancak, bu oranlar düşük maaş alan milyonlarca emekli için yetersiz kaldı.

Cumhurbaşkanı'nın Emeklilere Yönelik Sözleri

Geçtiğimiz ay memurlara yapılacak zam oranını açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerimiz için de memnuniyet yaratacak adımlar atacağız," ifadesini kullandı.

Bu yazımızda, emekli maaşları ile ilgili en güncel bilgileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarını, ve TBMM'nin bu konuda yapmayı planladığı çalışmaları ele aldık. Emekli maaşlarına dair her türlü güncel bilgi ve gelişme için sayfamızı takip edebilirsiniz.