Emekli Kök Aylığına Yüzde 33.91 Zam Onaylandı: Emeklilere Büyük Müjde..

Türkiye'de emekli vatandaşlar için uzun zamandır beklenen müjde sonunda geldi. Emekli maaşlarına yapılacak olan kök aylık zammı yüzde 33.91 olarak onaylandı. Bu haber, milyonlarca emekli için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Emeklilere Yüzde 25'lik Zam Hayal Kırıklığı Yaratmıştı

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, EYT emeklisi ve daha pek çok emekli, Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zamla büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi açıklamaları, emeklileri daha yüksek zam oranları beklemeye itmişti. Ancak bu beklenti karşılanamamıştı.

Emeklilerin Talebi Ara Zam İçin Karşılık Buldu

Emeklilerin talepleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara zam yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında çalışmalar hızla devam ediyor. Ocak ayında kök aylık üzerinden yapılacak olan zammın yanı sıra Ekim ayında da ara zam yapılması bekleniyor.

Emekli Maaşlarına Yüzde 33.91 Zam Bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu durumda emekli maaşlarına yapılacak olan artış yüzde 33.91 enflasyon zammıyla gerçekleşecek. Ancak sadece bu kadar değil, aynı zamanda seyyanen zam da eklenecek ve emekli maaşları yüzde 40'a kadar artış gösterecek.

Ekim Ayında Ara Zam Gelecek

Ocak ayındaki zammın yanı sıra Ekim ayında da emekli maaşlarına ara zam yapılması bekleniyor. Uzmanlara göre bu ara zam en az yüzde 15 olacak veya seyyanen bir artış sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yakın zamanda konuyla ilgili detayları açıklaması bekleniyor. Emekliler için bu zam haberleri, maddi sıkıntıları hafifletme umuduyla bekleniyor.