  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emekli ikramiyesinde tarih netleşti ! 5000 TL o tarihten önce hesaplarda

Emekli ikramiyesinde tarih netleşti ! 5000 TL o tarihten önce hesaplarda

Yayınlanma:
Emekli ikramiyesinde tarih netleşti ! 5000 TL o tarihten önce hesaplarda
5000 lira olan emekli ikramiyesi için son dakika açıklaması geldi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel emeklilere 5000 lira yatırılacağını açıklamıştı. Emekliler ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağını merak ederken müjdeli haber Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi.

5000 lira olan emekli ikramiyesi için son dakika açıklaması geldi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel emeklilere 5000 lira yatırılacağını açıklamıştı. Emekliler ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağını merak ederken müjdeli haber Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi.

Emeklilere 5000 bin lira ikramiye müjdesi sonrası gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimine döndü. Banka hesaplarına sürekli bakan emekliler ikramiyenin yatacağı tarihi merak etmeye başladı. Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Cumhuriyet'in 100. Yıl özel emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ikramiye yattı mı, ikramiye kimlere verilecek? İşte detaylar

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kereye mahsus olmak üzere emeklilere 5000 lira ikramiye verileceğini duyurmuştu. İkramiyenin yatacağı tarihe dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. 5 bin lira emekli ikramiyesi dul ve yetim aylığı alanlar ile EYT başvurusu yapanlar da yararlanacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ NETLEŞTİ

Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Süper Faiz dönemi başladı! Faizler inanılmaz seviyelerde
Süper Faiz dönemi başladı! Faizler inanılmaz seviyelerde
Ev alacaklara müjde ! Fiyatlar dip yapacak!
Ev alacaklara müjde ! Fiyatlar dip yapacak!
IMF'den Avrupa Merkez Bankası'na faizleri yüksek tutma çağrısı
IMF'den Avrupa Merkez Bankası'na faizleri yüksek tutma çağrısı
Emekliye müjde! Geri ödemesiz 12.500 TL alabilirsiniz
Emekliye müjde! Geri ödemesiz 12.500 TL alabilirsiniz
İngiliz Hükümeti'nden Türkiye ile ticareti geliştirmek için iş dünyasına çağrı
İngiliz Hükümeti'nden Türkiye ile ticareti geliştirmek için iş dünyasına çağrı
En çok o yatırım aracı kazandırdı! TÜİK o istatistiği açıkladı..
En çok o yatırım aracı kazandırdı! TÜİK o istatistiği açıkladı..
Kentsel dönüşümde süreç hızlanacak, bina sahibine mali avantaj sağlanacak
Kentsel dönüşümde süreç hızlanacak, bina sahibine mali avantaj sağlanacak