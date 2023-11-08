Emekli ikramiyesinde tarih netleşti ! 5000 TL o tarihten önce hesaplarda

5000 lira olan emekli ikramiyesi için son dakika açıklaması geldi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel emeklilere 5000 lira yatırılacağını açıklamıştı. Emekliler ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağını merak ederken müjdeli haber Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi.

Emeklilere 5000 bin lira ikramiye müjdesi sonrası gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimine döndü. Banka hesaplarına sürekli bakan emekliler ikramiyenin yatacağı tarihi merak etmeye başladı. Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Cumhuriyet'in 100. Yıl özel emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ikramiye yattı mı, ikramiye kimlere verilecek? İşte detaylar

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kereye mahsus olmak üzere emeklilere 5000 lira ikramiye verileceğini duyurmuştu. İkramiyenin yatacağı tarihe dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. 5 bin lira emekli ikramiyesi dul ve yetim aylığı alanlar ile EYT başvurusu yapanlar da yararlanacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ NETLEŞTİ

Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.