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Elon Musk'tan açlık sorununu nasıl çözeceğini açıklaması halinde BM'ye yardım sözü

Elon Musk'tan açlık sorununu nasıl çözeceğini açıklaması halinde BM'ye yardım sözü

ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Musk, WFP Direktörü David Beasley'nin, Musk'ın mal varlığının sadece yüzde ikisiyle açlık çeken milyonlarca insana yardım edilebileceği açıklamasına, Twitter üzerinden cevap verdi.

Musk, "WFP, Twitter'da 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım." paylaşımında bulundu.

Elon Musk, "İnsanların, paranın tam olarak nereye gittiğini görebilmeleri için lütfen mevcut ve önerilen harcamalarınızı ayrıntılı olarak açıklayın. Gün ışığı harika bir şey. Bunu açıkça yapın ki halk paranın tam olarak nasıl harcandığını görsün." ifadesine yer verdi.

WFP Direktörü Beasley ise Musk'a, Twitter üzerinden iletişim kurmak yerine, planlarını göstermesi için görüşme teklifinde bulundu.

Beasley, WFP'nin şeffaf ve açık bir sisteminin olduğunu ve bunun güvencesini vereceğini dile getirdi.

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