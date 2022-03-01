Elektrikte ilk kademedeki mesken abonelerinin faturalarına yüzde 13,7 indirim yansıyacak

Yeni tarifeyle mesken, tarımsal sulama ve ticarethane abonelerinin faturalarında değişik oranlarda indirime gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarife kapsamında, ilk kademe ve ikinci kademe mesken tüketicilerinin elektrik faturalarında yüzde 8,3 ila yüzde 13,7, ticarethane abonelerinde ise yüzde 25'lik indirim faturalara yansıyacak.

Mesken aboneleri için ilk kademede günlük tüketim miktarının 8 kilovatsaate çıkarılması ve elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesiyle elektriğin kilovatsaat fiyatı 1 lira 26 kuruşa indi. Bu miktar daha önce 1 lira 37 kuruş olarak belirlenmişti.

Buna göre, 30 günlük dönemde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi mart ayı itibarıyla kullandığı elektriğe 350 lira yerine, 302 lira ödeyecek. Türkiye'deki mesken abonelerinin yüzde 81'ini oluşturan yaklaşık 32 milyon tüketici bu fiyat avantajından yararlanabilecek.