Elektrik Yardımı nasıl alınır ? Başvuru şartları neler ?

"Elektrik Yardımı Başvuru Şartları: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yoksul vatandaşlara sunduğu önemli bir destek olan elektrik yardımıyla ilgili bilmeniz gerekenler! Elektrik faturalarınızı indirimli fiyatlarla ödemek için başvuru şartları nelerdir? Detayları öğrenin ve elektrik yardımından nasıl yararlanabilirsiniz." tüm detaylar haberimizde.

Elektrik Tüketim Desteği Nedir?

İhtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yapılan elektrik tüketim desteği; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yoksul vatandaşların ay sonundaki elektrik faturalarının belirli bir kısmının ödenmesi anlamına geliyor.

Elektrik Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Elektrik yardımı, yukarıda da bahsettiğimiz gibi yalnızca birtakım başvuru şartlarını taşıyan kişiler için bağlanıyor.

Elektrik yardımı başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

Muhtaçlık sınırının altında yaşıyor olmak

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sosyal yardım alıyor olmak

TC vatandaşı olmak

Hane bireyleri üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul ya da gayrimenkul bulunmuyor olması

Elektrik faturasını PTT şubesinden ödüyor olmak.

Elektrik Yardımı Kimlere Verilir?

Elektrik yardımı; muhtaçlık sınırının altında yaşayan ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sosyal yardım alan kişilere veriliyor.

Bu bağlamda engelliler, kronik hastalar, yaşlılar, dul kadınlar gibi asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan ve vakıflardan gıda ve erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, SED yardımı vb. yardımlar alanlar elektrik yardımı alabiliyorlar.

Yani daha önceden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kayıt olmayan ve vakıftan herhangi bir ayni ya da nakdi yardım almayan kişilerin öncelikle vakfa kayıt olmaları gerekiyor.

Ancak hane bireylerinin üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul ya da gayrimenkul tespit edilmesi durumunda başvuru sahiplerinin başvuruları, kabul edilmiyor.

Elektrik Desteği Yardımı Ne Kadar?

Elektrik faturasında indirim şeklinde yapılan elektrik desteği yardımı miktarı; hanedeki kişi sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

2024 yılında 1-2 kişilik haneler için aylık 75KW, 3 kişilik haneler için aylık 100KW, 4 kişilik aileler için aylık 125 KW, 5 ve üstü kişilik aileler için aylık 150 KW elektrik indirimi yapılıyor.