Elektrik üretim ve sanayi tesislerinde her yüzde 10'luk verim artışı 3 milyar dolar tasarruf sağlıyor

Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, elektrik üretim ve sanayi tesislerinde verimliliğin sadece yüzde 10 artmasının gaz kullanımını yaklaşık 4 milyar metreküp azalttığını belirterek, "Bu da günümüz fiyatlarıyla 2,5-3 milyar dolarlık bir tasarruf demek." dedi.

Arpacıoğulları, Consus Enerji'nin halka arzı öncesi şirketin planlarını, güneş ve kojenerasyon başta olmak üzere dağıtık enerji sistemlerinde Türkiye'deki potansiyeli AA muhabirine değerlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a halka arz başvurularını geçen ay yaptıklarını aktaran Arpacıoğulları, değerlendirme sürecinin devam ettiğini ve gelecek günlerde başvurunun onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Arpacıoğulları, bu kapsamda sağlanacak kaynağın şirketin sürdürülebilir büyümesine zemin hazırlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde, güneş enerjisi üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz. Dağıtık enerji iş kolumuz kapsamında tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş santrallerini yap-işlet veya yap-işlet-devret iş modelimizle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjiyle özellikle ihracatçı firmalarımızın, önümüzdeki dönemde uygulamaya geçecek olan sınır vergilerinden etkilenmeden, işlerine rekabetçi bir şekilde devam etmelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Benzer şekilde sanayicilerimizin yanı sıra ticari işletmeler de karbon ayak izlerini sıfırlamak için yenilenebilir enerji çözümlerine büyük ilgi gösteriyor. Buradaki önemli nokta yine işletmeleri herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan tasarrufla buluşturmak."

"İşletmeler, yatırım maliyetine katlanmadan yap-işlet modeliyle kojenerasyon kurabilir"

Dağıtık enerjide kojenerasyon ve trijenerasyon santralleriyle de faaliyet gösterdiklerini anlatan Arpacıoğulları, bu tesislerin tek bir kaynak kullanmak suretiyle üretim yaparak elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere değişik formlarda enerji sağlayabildiğini anlattı.

Arpacıoğulları, böylece söz konusu tesislerde yüzde 90'a varan yüksek enerji verimliliğine ulaşılabildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kojenerasyon tesislerini, tüketim noktasında kurulan kapsamlı bir enerji santrali olarak değerlendirmek lazım. Bu santrallerden sadece elektrik enerjisi elde edilmiyor, bir işletmenin üretim sürecine tamamen entegre olarak ısısı ve soğutması da sağlanıyor. Bizim iş modelimizde işletme sahibi herhangi bir risk üstlenmiyor. İşletmelerin herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan kendi enerjilerini elde etmelerine olanak sağlıyoruz. Yap-işlet iş modelimiz kapsamında, tüm yatırımı ve finansmanı tarafımızca karşılanan ve işletmesi tarafımızca gerçekleştirilen bu tesislerin yüksek enerji verimlilikleri dolayısıyla ortaya çıkardıkları tasarruf, ilk günden itibaren işletmelerin enerji maliyetlerini azaltıyor."

Türkiye'de kojenerasyon ve trijenerasyon santrallerinin toplam kurulu gücünün yaklaşık 3 bin 500 ila 4 bin megavat civarında olduğunu bildiren Arpacıoğulları, bu kapasitenin sadece yüzde 15'lik kısmının lisanssız, yani tamamen öz tüketime yönelik üretim yapan santrallerden oluştuğunu ifade etti.