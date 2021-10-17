Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Balıkesir salgın
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac...
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir...
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda...
İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR 1 milyon kişiyi işle...

Elektrik piyasasında fiyatlar 9 ayda Avrupa'da yüzde 150, Türkiye'de yüzde 75 arttı

Birleşik Krallık'ta 1 megavatsaat elektriğin piyasa fiyatı ocak-eylül döneminde yüzde 146 artışla 221 avroya, Almanya'da yüzde 148 artarak 129 avroya, İtalya ve İspanya'da yüzde 157 yükselişle 154 avroya, Fransa'da yüzde 123 artışla 134 avroya çıktı

Elektrik piyasasında fiyatlar 9 ayda Avrupa'da yüzde 150, Türkiye'de yüzde 75 arttı

Arz ve talep dengesizliği nedeniyle doğal gaz ve kömür fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasıyla Avrupa'nın önde gelen piyasalarında elektrik fiyat artışı, ocak-eylül döneminde Türkiye spot piyasasındaki fiyat artışını ikiye katladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Avrupa'da enerji tedarikinin talebe yetişememesi ve doğal gaz ile kömürde görülen rekor fiyatların ardından elektrik piyasalarında da hızla artan fiyatlar ülkeleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini doğal gazdan sağlayan Avrupa'da, bazı ülkelerin rekor kıran gaz fiyatları nedeniyle kömüre geçiş yapması ve fosil yakıtlardan elektrik üretimini sınırlandırmak amacıyla karbon vergi oranlarının ton başına 65 avroya kadar çıkması, elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Avrupa'nın önde gelen piyasalarında yılın 9 aylık döneminde spot elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 150 artış görülürken, bu oran Türkiye spot elektrik piyasasında yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Enerji krizinin en derin etkilerinin görüldüğü ülkelerden Birleşik Krallık'ta ocakta ortalama 90 avro olan 1 megavatsaat elektriğin piyasa fiyatı eylülde yüzde 146 artışla 221 avroya yükseldi.

Aynı dönemler itibarıyla Almanya elektrik piyasasında 1 megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 52 avrodan yüzde 148 artışla 129 avroya, İtalya ve İspanya'da 60 avrodan yüzde 157 artışla 154 avroya, Fransa'da 60 avrodan yüzde 123 artışla 134 avroya çıktı.

Türkiye spot elektrik piyasası EPİAŞ'ta ise ocakta ortalama 298 lira olarak belirlenen 1 megavatsaat elektriğin fiyatı eylülde yüzde 75 artışla yaklaşık 521 lira oldu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.