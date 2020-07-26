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Elektrik faturalarına 'yeşil' işaret

Yeşil Tarife kapsamında enerji temin eden tüketicilerin faturalarında, kullanılan enerjinin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret yer alacak.

Elektrik faturalarına 'yeşil' işaret

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulaması kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında, söz konusu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret yer alacak.

YETA gönüllülük esasına dayalı bir tarife olarak 1 Ağustos'ta devreye alınacak.

YETA kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebilecek. Tüketici, söz konusu uygulamaya geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak.

Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilmiş olacak. Tüketiciler bir takvim yılı içinde en fazla iki kere YETA'ya geçme talebinde bulunabilecek.

Bu tarifeyi tercih eden tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alacak. YETA'yı kullanan tüketiciler EPDK tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden faturalandırılırken, fatura kalemlerinde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark olmayacak.

Tedarik şirketlerinin üretimi belgelendirilecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesi ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile sağlanacak.

Böylece, şirketler ürettikleri her megavatsaat elektrik için YEK-G belgesi oluşturarak tüketicilerine sağladıkları elektriğin kaynağını ispatlayabilecek.

YEK-G belgelerine ilişkin düzenlemenin tamamlanmasının ardından görevli tedarik şirketleriyle birlikte tüm tedarik şirketleri tüketime konu enerjiyi YEK-G belgesiyle sertifikalandırabilecek.

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