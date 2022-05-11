Ekosistemlerde çeviklik dönemi başladı

İşletmelerin ahenk içinde iş yapabilmesinin önemini anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Bugünün ve geleceğin dünyasında rekabet edebilmek için kuşlar ve karıncalar gibi ahenk içerisinde ortak iş yapabilme kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin, kuşlar gibi pazar politikasını üretip, diğer bir ifadeyle birinin öne geçip, diğerlerinin onu izlemesi ve farklı bir üründe ise bir başkasının öne geçerek diğerlerinin onu takip etmesi gibi olmalıyız. Kuşlar gibi, karıncalar ve küçük balıklarda da bir ahenk vardır. Özetle, artık işletmelerin, rekabet ettiği firmalarla iş birliği yapabilme kültürünü içselleştirmesi, birinin ürettiğini diğerinin satması gibi yeni pazar ve satış politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Nitekim, geçmişte firmalar, 20- 30 yılda ayağa kalıp, daha uzun sürelerde yok olurken, günümüzde bu süre 5 yılın altına inmiştir. Bir firma, birkaç yıl içinde dünya şirketi olabileceği gibi, dünya şirketi olan bir firma da birkaç yıl içinde küçülebilmektedir. Bu örnekte de olduğu gibi, eğer sürdürülebilir olmayı hedefliyorsak, artık ekosistemimiz ile çok sayıda iş birliğini ve çok sayıda yeni stratejiyi birlikte konuşurken, aynı zamanda “çevik” olmalıyız. Uyumsoft olarak, her platformda, çevik ekosistemin gücüne inandığımızın altını çiziyoruz.” dedi.

Artık, rekabet firmalar arasında değil, ekosistemler arasında oluyor

Uyumsoft, iş ve çözüm ortakları ile geçtiğimiz günlerde DoubleTree by Hilton İstanbul Topkapı Hotel’de bir araya geldi. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın, Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin, Uyumsoft Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Erhun Öçal, birer konuşma gerçekleştirdi. İş ve çözüm ortaklarının yoğun katılımının olduğu organizasyona, Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, Uyumsoft İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Funda Şengül Akı ve Uyumsoft üst düzey yöneticileri katıldı.

Konuşmasında; ekosistemlerin gücüne inandıklarının altını çizen Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın, artık rekabetin firmalar arasında değil, ekosistemler arasında olduğunu söyledi. İş ve çözüm ortakları ile bu yıl uyumERP’de başarılı bir yıl geçireceklerini ifade eden Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin, yurtiçinin yanı sıra önümüzdeki dönemde Azerbaycan, Özbekistan, Romanya gibi yakın komşu ülkelere daha yoğun uyumERP yazılım ve danışmanlık projeleri yapmayı hedeflediklerini kaydetti. e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vb.) uygulamalarında iş ve çözüm ortaklarıyla başarılı çalışmalara imza attıklarını anlatan Uyumsoft Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Erhun Öçal, 1 Temmuz tarihinde e-Faturaya geçecek yeni mükellefler nedeniyle e-Belge pazarında yoğun günlerin olacağını ve lider özel entegratör olan Uyumsoft’un, e-Fatura mükellefi olan işletmelerin uçtan uca e-Dönüşüm süreçlerini yapılandırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.