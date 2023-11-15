Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, fiyatı, katılım endeksi durumu ve lot sayısı merak ediliyor. Halka arz ayrıntıları son günlerde yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki Ekos Teknoloji ve Elektrik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var.

EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

EKOS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI

Ekos Teknoloji halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve payların tamamı eşit dağıtılacak.

EKOS TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş, halka arz sürecinde 60.000.000 lot hissenin dağıtımı yapılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 766,2 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).

EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

EKOS TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.