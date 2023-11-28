Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifin yasalaşması halinde oluşacak mali etki analiz edildi

Teklifin yasalaşması halinde meydana gelebilecek mali etkileri ortaya koyan analize göre, Kabotaj Kanunu'nda düzenlenen idari para cezalarında öngörülen artışla toplam tutar 1 milyon 320 bin liraya ulaşacak.

Konut satışlarında kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların yarısının ilk konut kapsamında olması ve istisnanın yeni kullandırılacak kredilere uygulanmasıyla 2024'te 1,14 milyar liralık gelir etkisi bekleniyor.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesinin gelir artırıcı ve gönüllü uyumu destekleyici etkisi olması öngörülüyor. Bu bağlamda 2022'de 8 bin 509 mükellefin 606 milyon lira hasılatı üzerinden 91 milyon lira, 2023 yılında 9 bin 676 mükellefin 921 milyon lira hasılatı üzerinden 138 milyon lira tevkifat yapıldı.

Ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50'sine sahip olunan dar mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarına ilişkin gelir vergisi istisnasının ülkeye döviz getirilmesini teşvik edeceği tahmin edilirken, gerçek kişiler açısından 2024'te 312 milyon lira gelir kaybı oluşabileceği hesaplandı.

Öte yandan "götürü gider" uygulamasının yürürlükten kaldırılmasının 2024 yılı için gelir etkisinin 7,4 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançlara dövizin Türkiye'ye getirilmesi şartına bağlı olarak indirim uygulanmasının, ülkeye döviz getirilmesini teşvik edici etki yaratması öngörülüyor. 2022 yılında 2 bin 754 gelir vergisi mükellefi 780 milyon lira kazanç indirimi yaparken, bu indirimin vergi maliyeti 195 milyon lira olarak gerçekleşti. 2023 yılında 3 bin 309 mükellefin 1,3 milyar lira kazanç indirimi yapacağı, bu indirimin vergi maliyetinin yaklaşık 345 milyon lira olacağı tahmin edildi. Düzenleme ile bu maliyetin 552 milyon liraya çıkacağı, bu durumda ilave maliyetin 207 milyon lira olacağı hesaplandı.

Sporcu ücretlerinin vergilendirilmesine ilişkin uygulamanın süresinin 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasına yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Sporcu ücretlerinden kesilen vergi tutarı 2022'de 1,2 milyar lira, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 1,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

GİB bilgileri üzerinden katılma payı alınmasından yıllık 300 milyon liralık gelir öngörüsü

Teklifin yasalaşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerinde yer alan ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıtlar karşılığında katılma payı alınacak. Buna göre, 2023'te özel kuruluşlar tarafından aylık 100 milyon sorgu yapılması ve her bir sorgudan 25 kuruş alınması durumunda aylık 25 milyon lira, yıllık 300 milyon lira gelir etkisi öngörülüyor.

Banka ve finans kurumlarının 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar ve zararlarının dönem kazancının tespitinde dikkate alınmamasına yönelik düzenleme de teklifte yer alıyor. Bu kapsamda 2024'te 93'ü banka olan finans sektöründe faaliyette bulunan 2 bin 592 mükellefin yapacağı enflasyon düzeltmesinin yaklaşık 70 milyar liralık vergi etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Damga Vergisi Kanunu'nda yer alan kamu yatırımlarındaki uluslararası ihaleye çıkarılma şartına bağlı istisnanın kaldırılması halinde sadece ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisi yönünden yıllık yaklaşık 3 milyar lira gelir etkisi olacağı öngörüldü.

"Yola elverişlilik belgesi harcı"nın isminin denizcilik mevzuatına paralel olarak "liman çıkış belgesi" olarak değiştirilmesi ile tarife dilimleri ve alınan maktu tutarların yeniden belirlenerek tarifenin yenilenmesinin yıllık 788 milyon lira gelir etkisi oluşturacağı belirlendi.

Teklifle, "transitlog belgesi", "seyir izin belgesi" olarak değiştirilerek gemilerin boylarına göre tarife yeniden düzenlenirken, Türk bayraklı deniz araçlarına verilen belgelerden, tarifede belirlenen harç tutarlarının üçte biri tutarında harç alınması sağlanarak Türk ve yabancı bayraklı deniz araçlarına verilecek belgelerde harç farklılaştırılıyor. Bu düzenlemenin yasalaşmasının yıllık yaklaşık 96 milyon lira gelir etkisi oluşturacağı hesaplandı.

Bağlama kütüğü harçlarının artırılarak yıllık alınmasının ise yıllık yaklaşık 427 milyon liralık gelir etkisi olacağı tahmin edildi.

İmalatlar için ek fiyat farkı verilmesinin maliyeti yaklaşık 82,9 milyar lira

Kanun teklifiyle yabancı hava yolunun yerli bir hava yoluyla anlaşmalı olarak iç hatta uçabilmesi ile artan yolcu talebinin karşılanabileceği öngörülüyor. Buna göre, bir yurt dışı operatöründen 20 uçaklık bir hizmet alınması durumunda, yurt dışı seferler ile birlikte yurt içi seferlerin de icra edilmesi mümkün olduğunda 1 yılda ortalama 22 bin iç hat seferi gerçekleştirebileceği, böylece yabancı operatör tarafından icra edilecek yurt içi seferlerde yıllık bazda yaklaşık 3,7 milyon yolcunun taşınabileceği hesaplandı.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'nin ödeme şartına bağlı olarak indirimine izin verilmesinin kanunlaşması durumunda 2023 yılı verilerine göre 15 milyar liranın bütçeye daha erken intikali bekleniyor.

Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılan tesislere ilişkin istisnanın uygulama süresinin uzatılmasına yönelik düzenlemeye gidiliyor. Bu istisna kapsamında 2023 Ocak-Eylül döneminde beyan edilen istisna tutarı yaklaşık 34,4 milyar lira olarak hesaplandı.