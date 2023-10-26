Ekonomistlerin Beklentisi Gerçekleşti: Politika Faizi Yüzde 35 Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35 olarak belirledi. Bu kararla, son beş ayda yapılan toplam artış 2650 baz puanı buldu.

Son Toplantılar ve Faiz Kararları

TCMB'nin PPK toplantıları, son dönemde önemli faiz artışlarına sahne oldu. Son beş ay içerisinde yapılan toplantılarda; haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan ve son toplantıda 500 baz puanlık artışlar yapıldı.

Piyasanın Faiz Beklentisi Nedir?

Piyasa analistleri ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkaracağı yönünde bir beklenti içerisindeydi.

Önceki Faiz Kararları

Bir önceki ayda yapılan PPK toplantısında da, politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılmıştı.

Ekonomistlerin Tahminleri

Reuters tarafından gerçekleştirilen ankette, 20 ekonomistin politika faizi konusundaki tahminleri yüzde 32,5 ile yüzde 35 bandında yer aldı. Ekonomistlerin büyük bir bölümü (15 ekonomist) 500 baz puanlık bir artışı öngörürken, bazıları 250 baz puan veya 300 baz puan artış bekledi.

AA Finans'ın Anket Sonuçları

AA Finans tarafından yapılan başka bir ankette, ekonomistlerin politika faizi konusundaki beklentileri ortaya konuldu. Bu ankette yer alan ekonomistlerin büyük bir kısmı, 250 ile 500 baz puan arasında bir artış öngördü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu için ortak faiz beklentisi ise yüzde 40 oldu.