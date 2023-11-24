Ekonomistler: Parasal sıkılaştırmanın sonuna geldik

Prof. Dr. Emre Alkin: “Verilen mesaj yerel seçime kadar faiz artırımı olmayacağı yönünde.”

Prof Dr. Sadi Uzunoğlu: “Faiz oranının 45 olması bana daha makul geliyor.”

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz: “Faiz artışı bu seviyelerde sonlanması lazım, aksi halde önümüzdeki dönemde işletmelerin krediye erişimi ve büyüme üzerinde farklı sorunları beraberinde getirebilir.”

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke: “Parasal sıkılaştırmanın sonuna geldik. Artık yavaş yavaş hikâyenin maliye politikalarına dönüleceği algısı var.”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün politika faizini 500 baz puan artırarak %35’ten %40'a yükseltti. Alınan bu kararın ekonomiye etkileri, İNFO Yatırım Youtube kanalında Mine Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında Prof Dr. Emre Alkin, Prof Dr. Sadi Uzunoğlu, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ve İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke tarafından yorumlandı.

“Yerel seçime kadar artış beklemiyorum”

500 baz puanlık faiz artışını değerlendiren Prof Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın yerel seçime kadar faiz artırmayacağı tahminini dile getirerek şunları söyledi: “Ocak ayına kadar hiçbir şey olmaz. Aralık’ta olmazsa da yerel seçime kadar bir artırım olmaz. Yerel seçimler bitene kadar orta vadeli programda sunulan ve Merkez Bankası’nın yüzde 36’lık 2024 enflasyon hedefi değişmeyecek. Değişmeyeceği için de Merkez Bankası burada ‘alın işte yüzde 40’lık reel faiz var, ben 2 puan üzerini size veriyorum’ diyecektir. Açıklamalarda da karışıklık görüyoruz. Normalde de Merkez Bankası metinleri karışık olur ama rasyonel beklentileri kırmak için hareket etmezler. Burada bir rasyonel beklenti yaratıyor. Verilen mesaj, yerel seçime kadar faiz artırımı olmayacağı yönünde. Ama ocak ayında şaka yapar gibi 5 puanlık bir artış daha yaparlarsa o zaman bu Merkez Bankacılıkla çakışan bir durum olur. Merkez Bankası’nın işi ben şu ihtimallerde bunları uygularım demektir. Vatandaşı, iş insanını, yatırımcıyı şaşırtmak gibi bir misyonu yoktur.”

“Faiz oranının yüzde 45 olması daha makul”

Prof Dr. Sadi Uzunoğlu, piyasa beklentisinin 250’lik bir artış olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yüzde 45’lik faiz enflasyonla mücadele konusunda merkez bankasının kararlılığını daha iyi ortaya koyan bir faiz olabilir. Çünkü piyasanın beklediği enflasyon en az yüzde 40. Siz yüzde 40 getirdiniz, onun üzerinde bir pozitif reel faize geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla pozitif reel faize geçmek, özellikle döviz talebinin durması ve döviz kurlarındaki o sürekli yukarı yönlü hareketin durması açısından da önemli bu. Ben Merkez Bankası’nın kararını çok doğru olduğunu, yani gayet güzel bir faiz artırımı yaptıklarını düşünüyorum. Olması gerektiği gibi ama yüzde 40’ta da dükkânı kapatmaması gerektiğini savunanlardanım. Eğer biz enflasyonla gerçekten ciddi anlamda mücadele edeceksek bana faiz oranının yüzde 45 olması daha makul geliyor.”

“Buralarda faiz artışının sonlanması lazım”

Merkez Bankası’nı aldıkları zor karardan dolayı tebrik eden İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Zor karar gerçekten, Merkez Bankası’nı tebrik ederim. Piyasa açısından sürpriz ama Merkez Bankası’nın 12 ay sonraki enflasyon hedefi yüzde 36. Şu anki politika faizi ise yüzde 40. Reel faizi reel getiriye, pozitife çevirdi. Buralarda faiz artışının sonlanması lazım, sonlanmazsa bu önümüzdeki dönemde özellikle kredi kanalının aktifliği, işletmelerin krediye erişimi ve büyüme üzerinde farklı sorunları beraberinde getirebilir. Yüzde 51 olasılıkla Merkez Bankası faiz artırımını bence bu toplantıyla bitirdi. Aralık ayını pas geçeceğini düşünüyorum. Aralık ayında bir artış daha gelebilir ama bu artışın 500 puandan küçük olacağını düşünüyorum.”

“Artık yavaş yavaş hikâye maliye politikalarına dönülecek”

Faiz artışının borsaya etkisini değerlendiren İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Borsa 8 binin üstünde kalmakta zorlanıyor. Yavaş yavaş gözlerin desteklerin test edileceği bir yerde olması lazım. Eğer burası tutunabilirse zaten bundan sonraki hikâyede 8100 yukarıya net kırılır ama 7750’nin altındaki kapanışlar artık yavaş yavaş bu sefer tekrar bir düzeltme baskısını arttıracaktır. Yani parasal sıkılaştırmanın artık sonuna geldik. Artık yavaş yavaş hikâyenin maliye politikalarına dönüleceği algısı var. Faiz artışları yüzde 40 - 42,5 arasında kalabilir beklentisi var. 7950 çok kritik. Borsa 7950’nin üzerinde tutunduğu sürece şimdilik bir sıkıntı yok ama burası kırılırsa altta 7850 ve 7700’lere doğru çekilmeler gelebilir. O yüzden gözümüzün bu seviyelerdeki reaksiyonlarda olması lazım. 8100’ün üstüne geçmeden, buranın üzerinde net kapanışlar gelmeden henüz ‘düzeltmeyi kompanse ettik, artık konu kapandı’ demek net olmaz. Seçime böyle girip bundan sonra da konuyu maliye politikalarına bırakacaklar gibi geliyor.”