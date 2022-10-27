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Ekonomik güven endeksi arttı
EKONOMİ 27.10.2022, 10:35
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks eylülde 94,3 iken ekimde yüzde 3 yükselerek 97,1 oldu.
Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 5,3 artışla 76,2'ye çıktı.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 artarak 102'ye yükseldi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 119,3'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 yükselerek 119,4'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,8 artarak 90,5'e çıktı.
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