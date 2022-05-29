Ekonomide gözler yeni haftada büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarında olacak

Ekonomide gözler yeni haftada art arda açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarına odaklanacak.

EKONOMİ 29.05.2022, 21:36
Ekonomide gözler yeni haftada büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarında olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Mayıs Salı günü bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2 büyümesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının tetiklediği sağlık ve ekonomik krizlerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile derinleşmesine karşın Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme stratejisinden taviz vermeden yolunda ilerlediğine işaret etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sanayi üretimi, ihracat ve istihdamdaki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, öncü göstergelerin, büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6-7 gerçekleşeceğine işaret ettiğini belirtmişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7'ye yakın büyüme gösterecek nadir ülkelerden biri olacağını dile getirmişti.

Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

İhracat ve enflasyon verileri

Hafta içinde gözlerin çevrileceği diğer veriler ise ihracat ve enflasyon rakamları olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor.

Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştu. Bakan Muş, söz konusu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu ifade etmişti.

Bu yılın devamında da güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşılacağına inancının tam olduğunu belirten Muş, "240,1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2022 yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜİK, 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.

İşsizlik ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek

Haziran ayında takip edilecek bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak. TÜİK, nisana ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Haziran Cuma günü duyuracak.

İşsizlik oranı martta aylık bazda 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5, yılın ilk çeyreğinde ise 2021'in son çeyreğine kıyasla 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yakından takip edilen ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksinin nisan verileri de 13 Haziran Pazartesi duyurulacak. Sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,8 düşerken yıllık bazda yüzde 9,6 artış göstermişti.

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