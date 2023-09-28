EKK Toplantısı'ndan Çıkan Yeni Stratejiler: Ekonomiye Hangi Yenilikler Geliyor?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın liderliğinde gerçekleşen 4. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı bitiminde yapılan açıklamada, yastık altında bulunan altınların ekonominin hizmetine sunulması için mevcut yöntemlerin nasıl geliştirileceği konusunda planlanan adımların ele alındığı belirtildi.

Kurulun Öncelikleri ve EKK Toplantısının Ana Odakları

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ekonomi politikalarının daha uyumlu bir şekilde uygulanmasını ve ekonomik istikrarı izlemek amacıyla her ay düzenli toplantıların yapıldığı hatırlatıldı. Toplantının ana odak noktası finans piyasalarının istikrarını ve gelişimini teşvik edecek stratejiler üzerineydi.

Finans ve Fiyat İstikrarına Vurgu

Kurul, fiyat istikrarını esas alan ekonomik büyüme stratejilerini ve yurt içi tasarrufların artırılmasını hedefleyen yaklaşımları ele aldı. Özellikle Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) gibi finansman olanaklarının geliştirilmesi ve Türk lirası bazlı finansal enstrümanların çeşitlendirilmesi üzerine stratejik tartışmalar gerçekleştirildi.

Önümüzdeki Dönem için Stratejik Adımlar

Yastık altında bulunan altınların ekonomiye dahil edilmesi ve Dijital Türk Lirası Projesi gibi yenilikçi adımların nasıl hızlandırılacağı konusunda TCMB'nin önderliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Katılım Finansı ve Aile ve Gençlik Bankası Gündemde

Katılım finans ekosisteminin nasıl geliştirileceği ve bu sektörü teşvik edecek mekanizmalar ele alındı. Ayrıca, yakın zamanda TBMM'ye sunulması beklenen Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili Kanun Teklifi üzerinde de görüşmeler yapıldı.

Bu toplantı, ekonomimizin geleceğini şekillendirecek kritik adımların ve stratejilerin belirlendiği önemli bir etkinlik olarak kaydedildi.