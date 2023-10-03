Ekim ayı kira artış yüzde kaç oldu ? Kiralara Büyük Zam !

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıklamasının ardından kira artış oranları da belli oldu

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Eylül enflasyon verisi belli oldu.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Eylül ayı enflasyonunun yüzde 4,75 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu.