Ek MTV ödemesinde Son gün 30 Kasım ödemeyenlere büyük ceza !

Yaklaşık iki yıldır süregelen yüksek enflasyon dalgası, özellikle otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Araç ve akaryakıt fiyatları fahiş bir şekilde artarken, devlet tarafından uygulanan vergilere de zam yapıldı. Şimdi ise devletin araç sahiplerinden talep ettiği bir vergi kaleminde son gün belli oldu. İşte bu konudaki ayrıntılar...

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini geçen hafta oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

EK MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.