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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Anayasa Mahkemesi'nin Kritik Kararı

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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Anayasa Mahkemesi'nin Kritik Kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesine karşı yapılan iptal başvurusunu değerlendirmek üzere dosyayı esas incelemeye almıştı. Bu yüksek mahkeme, 28 Eylül'de alınacak karar ile ilgili yargı sürecini esastan incelemeye taşıyacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesine karşı yapılan iptal başvurusunu değerlendirmek üzere dosyayı esas incelemeye almıştı. Bu yüksek mahkeme, 28 Eylül'de alınacak karar ile ilgili yargı sürecini esastan incelemeye taşıyacak.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Anayasa Mahkemesi İncelemesi

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili iptal ve yürürlüğü durdurma talebi, Anayasa Mahkemesi tarafından detaylı bir inceleme sürecine tabi tutulmuştu. Mahkeme, bu incelemeyi ilk aşamasında tamamlayarak, talebin esas yönüyle değerlendirilmesine karar vermişti.

28 Eylül: Kritik Tarih ve Mahkeme Kararı

Anayasa Mahkemesi'nin Genel Kurulu, iptal ve yürürlüğü durdurma talebini 28 Eylül Perşembe günü esas incelemeye alarak son bir karar verecek. Bu tarih, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesi açısından oldukça kritik bir öneme sahip.

7456 Sayılı Kanun ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Talep Edilen Değişiklikler

Başvuru kapsamında, 7456 sayılı "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" adlı mevzuatın belli başlı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin Önceki Toplantısı ve Yürürlüğü Durdurma Kararı

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesi hakkında yapılan başvurunun ilk aşamasını incelemiş ve yürürlüğü durdurma konusunu esas inceleme aşamasında neticelendirmeye karar vermişti.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi, önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi tarafından nihai bir karara bağlanacak. Bu karar, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesi ve genel olarak taşıtlar üzerinden alınan vergiler konusunda oldukça önemli bir etki yapabilir. Mahkeme'nin 28 Eylül'de vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu an için, yüksek mahkeme esas incelemeye devam ediyor ve bir sonraki adımını dikkatle planlıyor.

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