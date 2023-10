EGİAD Dijital Dönüşüm Uluslararası Yaklaşım ve Derecelendirme Semineri düzenledi

Dijital Dönüşüme Uluslararası Yaklaşımın ele alındığı, ayrıca küresel bazda kabul gören derecelendirme metodolojisinin irdelendiği seminere iş dünyası katılım gösterdi. Dijital dönüşüm konusuna oldukça önem veren, daha önce de üyeleri için dijital dönüşüme dair olgunluk ölçen ve İZKA tarafından oluşturulan bir modeli detaylıca ele alan EGİAD, son olarak aynı doğrultuda ama daha küresel ve içine endüstri 4.0’ı da alan bir çalışma gerçekleştirdi.

Singapur merkezli, endüstriyel dönüşüm desteği veren bağımsız kuruluş INCIT (International Center for Industrial Transformation - Uluslararası Endüstriyel Dönüşüm Merkezi) İş Geliştirme Direktörü Aykut Yeni ile biraraya gelen STK, EGİAD üyeleri için son trend dönüşümler hakkında bilgilendirmede bulunarak, nasıl bir işbirliği içinde olunabileceğinin alt başlıklarını değerlendirerek bu alanda önemli bir yol kat etmiş oldu.

Join Tech firmasından Onur Köseoğlu, Timuçin Uygur, Değer Özkök, Seyit Balkuv’u da dinleyen EGİAD üyeleri sürdürülebilir başarı için, ihtiyaç ve beklentilerine uygun, teknik ve yönetimsel danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, üye şirketlerin “Digital Olgunluk Ölçüm Modeli” ile bir durum raporu alabileceğini belirterek, “Ölçeği ne olursa olsun, şirketlerimiz Dünya Ekonomik Forumu tarafından tanınan ve Singapur Ekonomik Kalkınma Ajansı, Siemens, TÜV, SAP gibi dünya devlerinin katkıları ile oluşturulan ve kısaca SIRI - Smart Industry Readiness Index - Akıllı Endüstri Hazırlık Endeksi denen “Digital Olgunluk Ölçüm Modeli” ile bir durum raporu alabilirler. Bu bağlamda INCIT’in, SIRI ve COSIRI adı verilen iki endeksleme modeli ve uygulaması var. Bunlar şirketlerin döngüselliğini, Net Zero ve CO2 azaltım durumlarını, ESG uygunluklarını ve yönetimlerini, iş süreçlerinin olgunluğunu kısacası sürdürülebilir dijital dönüşüm olgunluklarını ölçüyor ve çok kapsamlı, uygulanabilir şirkete özgü yol haritasını oluşturuyor. Sistem ileri seviyede yapay zekâ ile desteklenmiş bir alt yapı kullanıyor ve sertifikalı değerlendiricilerle birlikte çalışıyor. Sürdürülebilir dijital dönüşüm olgunluğumuzu nasıl ölçtürebileceğimizi araştırmak bize çok şey kazandıracaktır” dedi.

International Center for Industrial Transformation - Uluslararası Endüstriyel Dönüşüm Merkezi İş Geliştirme Direktörü Aykut Yeni ise şunları söyledi: “Singapur Ekonomik Kalkınma Ajansı (EDB), önceliğinde INCIT (International Center for Industrial Transformation) Singapur merkezinde küresel ölçekte dijital dönüşümü hızlandırmak için McKinsey, Siemens, SAP ve TÜV SÜD ile uluslararası boyutta kabul görmüş Smart Industry Readiness Index (SIRI) çerçevesini oluşturmuştur. Amaç, dijital dönüşümlerini başlatmak, ölçeklendirmek ve sürdürmek isteyen üreticilerin tesislerini değerlendirmek ve uluslararası olarak kıyaslayabilmek için standart bir çerçeve oluşturmaktır. SIRI, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından resmi olarak tanınan tek dijital olgunluk değerlendirme yöntemidir. Bugün itibari ile 56 ülkede yaklaşık 6000 adet SIRI değerlendirmesi yapılmış olup, şu an Dünya üzerindeki en geniş kapsamlı çalışmaya sahip olan değerlendirme modelidir. SIRI şirketin büyüklüğü, sektörü ve dijital olgunluğu fark etmeksizin, aile şirketinden çok uluslu şirketlere kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme çalışması, firma ile ilk temasın sağlanmasından final raporunun ve önceliklendirilmiş yol haritasının çıkarılmasına kadar ortalama 4 haftalık bir süreçte gerçekleştirilmektedir.”