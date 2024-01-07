EGD Anma Töreninde Buluştu

Ekonomi medyası ve iş dünyasını bir araya getiren EGD töreninde konuşan Başkan Erçin, basın emekçilerinin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunun takipçisi olacaklarını söyledi. Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Akbalık ise ekonomi medyasının fikirlerinin iş dünyasında ufuklar açtığını ifade ederken, Martı TAG Kurucusu Öktem ise paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için medyadan talep etti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ekonomi medyasını Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni etkinliğinde bir araya getirdi. Zeytinburnu Büyükyalı Fişekhane Tiyatro Salonunda yapılan etkinliğe medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Özak Global'in mekan, Martı TAG'ın ana sponsorluğunda yapılan törene Trendyol Grubu gümüş sponsor, Türk Telekom ve GTC İletişim de destek sponsoru oldu. Gecenin sunuculuğu ise EGD Üyesi ve APara editörü Belce Örü tarafından yapıldı.

ÜCRETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Törenin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin, “Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak sektörün sorunlarını yakından takip ediyoruz. Yıl içerisinde yönetim olarak sektördeki çalışma koşullarına ilişkin yaptığımız açıklama çok ses getirdi. Bu konuda kalıcı kazanımlar elde edene dek kararlı bir duruş ortaya koyacağız. Temennimiz çalışmaları ve emekleriyle Türkiye ekonomi yazınının gelişmesine katkı sunan emektar arkadaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve medya sektörünün gelişmesidir. Buradaki hazirunun da malumu olduğu üzere ekonomi gazetecileri, iktisadi gelişmeleri halka en hızlı ve doğru bir biçimde aktarırken, Türk iş dünyasının ve sektörlerin de sesi oluyor. Bu anlamda EGD Ailesinin kıymetini en iyi sizler bilirsiniz.” mesajı verdi.

EGD Başkanı ayrıca geçen yıl yayın hayatına başlayan “TC Lira” ve “İş'te Gündem” sitelerine de başarılar diledi.

AKBALIK: UFUK AÇIYORSUNUZ

Açılışta konuşan Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, şunları söyledi: “Bugün burada, ekonominin vazgeçilmez paydaşları olan gazeteci dostlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk ve keyif aldığımı belirtmek isterim. Paydaş diyorum çünkü; hakikati arama çabanız, fikirleriniz ve yönlendirmeleriniz Türk iş dünyası için çok önemli. Ülkeler, sektörler ve şirketler strateji belirler, yeni dünyada ve bu coğrafyada bunu sürekli güncellemek, geliştirmek zorundasınız. Stratejilerin başarıya ulaşmasının en önemli unsurlarından biri de iletişim. Doğru iletişimin de en önemli paydaşı siz değerli gazetecilersiniz. Ben uzun süre STK’larda görev aldım ve bu görev esnasında bir çok ekonomi gazetecisiyle sohbet etme ve müzakere etme şansı buldum. Açık söylemek gerekirse onların birçok fikrinin iş dünyasında yeni ufuklar açtığına da tanık oldum. Biliyorsunuz; Fişekhane bizim için çok özel ve büyük bir gurur kaynağı. Tarihi dokuyu koruyarak İstanbul'a kazandırdığımız bu proje; hem kahverengi tabelasıyla şehrimizin önemli turistik merkezlerinden biri, hem de tüm İstanbullular için bir kültür sanat durağı. Kültür sanattan gastronomiye, bugün olduğu gibi farklı birçok etkinlikle insanların buluşma ve yaşam merkezi. Bu akşam sadece yeni bir yılı kutlamak için değil, aynı zamanda Türk basınının duayen isimlerinden biri olan Osman Saffet Arolat'ı anmak için de buradayız. Kalemi ve yazılarıyla hem meslektaşlarına hem de iş dünyasına ilham kaynağı olan Arolat, hayatının her döneminde mücadeleci ruhundan ödün vermedi. Mesleğine olan tutkusu herkes tarafından takdir edildi. Kendisini rahmetle anıyor, ekonomi basınına bir kez daha başsağlığı diliyorum.”

PAYLAŞIMLI YOLCULUK İÇİN DESTEK

Gecenin ana sponsoru Mart TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, gecede yaptığı konuşmada paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkmasının önemine işaret etti. Öktem, “Ekonomi makro ekonomiden çok daha geniş bir entelektüel saha. Mikro ekonomi var, oyunlar teorisi var, iş gücü piyasası var. Bizim alanımız Martı'da ve TAG'da paylaşım ekonomisi. Geçen 13-14 aylık süreçte Martı'ya bir kardeş olarak TAG'ı kurduk. TAG esasında paylaşımlı yolculuk tarzını Türkiye'ye getiren bir uygulama. Bugün İstanbul'da yüz bin sürücüsü var. Bu bizim için büyük mutluluk duyduğumuz bir sayı. Ancak Türkiye'de maalesef paylaşımlı yolculuk yönetmeliği bulunmuyor. Dünyanın ilk 50 ekonomisinde araç paylaşımına, yolculuk paylaşımına yönelik düzenleme varken Türkiye'de yok. Ekonomi gazetecileri olarak sizler de çok iyi biliyorsunuz ki yurt dışında kullandığımız bu sistemlerin İstanbul gibi ve hatta Türkiye'nin genelinde olması hem ekonomiye çok büyük katkı hem de başka faydaları var. Örneğin şu anda şehir içi ulaşımda taksilerin yarattığı büyük vergi kaybını önleyebilecek dijital sistemler, benzer şekilde paylaşımlı yolculuk yönetmeliği sayesinde yüz binlerce insanın iş bulabilmesi ve ulaşımdaki güvensizlik gibi problemlerin hepsinin aşılması mümkün. O yüzden benim sizden ricam önümüzdeki dönemde sosyal medyada beni daha çok görüyor olacaksınız. Çünkü bu bizim için kritik bir nokta. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin Türkiye'de çıkması için büyük çabamız olacak. Bu noktada sizden desteğinizi bekliyorum.” ifadelerini kullandı. Lisans eğitimini ekonomi üzerine aldığını belirten Öktem, ekonomi alanında usta kalemlerin karşısında olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Öktem ayrıca, serbest piyasa ekonomisine ve girişim serbestisine inanan biri olduğunu kaydederek, ekonomi basınının vatandaşa şeffaf bir şekilde ekonomideki hadiseleri aktarmasının ve anlatmasının serbest piyasa ekonomisinin kritik bir parçası olduğunu not etti.

'AROLAT, ÖĞRENCİ LİDERİYDİ'

Açılış konuşmalarının ardından meslekte 20. yılını dolduran gazetecilere plaket takdim edildi. Plaket alan isimler şöyle oldu: Hasan Arslan (TRT Haber), Şehriban Kıraç (Cumhuriyet), Veysel Ağdar (Ekonomi gazetesi), Leyla İlhan (OnHaber.com), Tahsin Akça (BloombergHT), Oya Yılmaz (Ekonomi Yöntem), Reşat Derinsu (Apara), Metin Can (Sabah), Yavuz Barlas (HaberTürk).

Yirminci yıl plaketlerinin ardından geçen yıl hayatını kaybeden ekonomi medyasının duayen ismi Osman Saffet Arolat için düzenlenen anma konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yaptı. Munyar, Arolat'ı şu sözlerle anlattı: “Osman Arolat'ı ben 12 Mart döneminden hatırlıyorum. Ortanca abim, Ant dergisini takip ederdi. Osman abinin adını ilk orada yazı işleri müdürü olarak görüştüm. Yani Osman abi 68 kuşağının önemli bir öğrenci lideriydi. O dönemin kitabını yazdı. Ben kendisine o dönem ki yaşam bu kadar kısa yazılacak bir şey değil demiştim.”

ZOR BİR YIL GERİDE KALDI

Anma töreninin ardından sponsorlara plaketleri takdim edildi. Özak Global adına plaketini Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık'a TİM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenocak takdim ederken, Martı TAG adına plaketini Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem'e İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar verdi. Trendyol Grubu adına plaket alan isim ise Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Bilgen Altıok oldu. Altıok'a plaketini İDDMİB Başkan Yardımcısı ve EVSİD Başkanı Talha Özger sundu. Bu yıl 25. yılını kutlayan GTC İletişim adına plaketini GTC İletişim Kurucusu Müge Sevil'e, TİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İKMİB Başkanı Adil Pelister takdim etti.



Gecenin kapanışında EGD Üyesi Belce Örü, “Zor bir yılı geride bıraktık ama aynı zamanda 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yaşını da kutladık. İki büyük deprem felaketinde hepimiz kenetlendik. Coğrafyamızda biri devam eden biri yeni başlayan iki savaş hasıl oldu. Öte yandan ekonomide önemli dönüşümler yaşanırken biz her zaman olduğu gibi gündemi yakından takip ettik. Elbette bu süre zarfında ülkemiz adına güzel gelişmelere de şahit olduk. Kısacası acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2024 yılının barış içinde geçmesini ve 2023'ten çok daha güzel bir yıl olmasını canı gönülden diliyoruz." mesajı verdi.

İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

EGD Törenine iş dünyasından katılan diğer isimler ise şöyle oldu: BMD Başkanı Sinan Öncel, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya, İDMİB Başkanı Güven Karaca, EVSİD Kurucu Başkanı ve PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, İSO Meclis Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, KROMDER Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, İHKİB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kübra Orakçıoğlu, İSO Meclis Üyesi Rıdvan Mertöz, Av. Ekonomist Faruk Aktay, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı, DEİK Portekiz İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, DEİK Tacikistan İş Konseyi Başkanı Dr. Cihangir Fikri Saatçioğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, EVSİD Yönetim Kurulu Üyesi Beyhan Baycar, iş insanı Ali Büyükdağ, iş insanı Hakan Aydoğdu, TÜHİD Başkanı İpek Özgüden, KİD Başkanı Murat Göllü, Ticaret Bakan Müşaviri Fatih Uysan, TÜSİAD Kurumsal Medya İlişkileri Müdürü Başak Solmaz Karaüç.