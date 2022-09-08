ECB politika faizini 75 baz puan artırdı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 75 baz puan artırdı.
EKONOMİ 08.09.2022, 16:23
ECB'nin tarihinde ilk kez aldığı 75 baz puanlık faiz artışı kararı ile Mevduat faizi yüzde 0,75'e Refinansman faizi yüzde 1,25'e Marjinal borç verme faizi yüzde 1,50'ye yükseldi
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