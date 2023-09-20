E-Ticarette Lüks Tüketimi Büyüme Trendinde

2022-2023 arasında e-ticaret üzerinden lüks tüketimde büyüme trendini inceleyerek önemli bilgiler sunan TOBB E-ticaret Meclis Üyesi ve Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, pazarın büyümekte olduğuna dikkat çekiyor.

Lüks Tekstil Giyim Kategorisinde Büyüme

2021 yılında lüks tekstil giyim kategorisinde 1.743.274.549 TL ciro elde edilirken, 2022'de bu rakam 3.685.195.334 TL'ye, 2023'ün ilk 8 ayında ise 4.835.219.070 TL'ye yükseldi. Yıl sonuna kadar bu rakamın 7 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Lüks Tüketimde Sepet Tutarlarında Artış

Saat-Aksesuar Segmenti: 2021'de 9.983 TL olan yıllık ortalama sepet tutarı, 2022'de 28.318 TL'ye yükseldi. 2023'ün ilk 8 ayında ise 34.334 TL oldu. Yıl sonunda, özel alışveriş festivalleri dikkate alındığında bu rakamın 60 bin TL’ye ulaşması öngörülüyor.

Mücevher Segmenti: 2021'de 3.549 TL olan yıllık ortalama sepet tutarı, 2022'de 7.121 TL'ye, 2023'ün ilk 8 ayında 16.634 TL’ye çıktı. Bu kategoride yıl sonunda geçen yılın üç katı büyüme bekleniyor.

Lüks Moda: 2021'de 616 TL olan yıllık ortalama sepet tutarı, 2022'de 1.221 TL'ye, 2023'ün ilk 8 ayında ise 2.364 TL'ye yükseldi. Yıl sonu tahminine göre bu kategorideki büyüme oranı en az üç katına çıkacak.

E-Ticarette Lüks Kategoride En Çok Satılan Ürünler

Lüks kategorisinde en popüler sektörler şunlardır; tekstil giyim, kozmetik ve güzellik, hediyelik eşya, aksesuar, iç giyim, takı, mücevher, motorlu araçlar, otomotiv yedek parça, hobi ürünleri, ev ve bahçe mobilyaları, oyunlar, beyaz eşya ve bilgisayarlar. Özellikle lüks markaların en yüksek ortalama sepet tutarına sahip kategorileri; saat-aksesuar, bilgisayar, mücevher, mobilya dekorasyon, lüks moda ve iç giyim şeklindedir.

Büyüme Beklentisi

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli'nin değerlendirmelerine göre; lüks tüketimde yıl sonuna kadar adetsel büyümede ve lüks tüketim alışkanlıklarında genişleme bekleniyor. Özel alışveriş festivallerinin etkisiyle, tüm kategorilerde geçen yılın yüzde 15 üzerinde bir artış olması öngörülüyor. Lüks tüketimdeki bu büyüme, enflasyon etkilerinden bağımsız olarak e-ticaret kanalında devam ediyor.