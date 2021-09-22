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e-ticaretin liderleri İstanbul'da düzenlenecek World E-Commerce Forum'da buluşacak

WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, "e-ticaretin Davos'u olma yolunda hızla ilerleyen forum, dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarını (21 Ekim'de) buluşturarak katılımcılara yeni network imkanı sağlayacak" dedi.

e-ticaretin liderleri İstanbul'da düzenlenecek World E-Commerce Forum'da buluşacak

e-ticaretin Davos'u olarak adlandırılan World E-Commerce Forum (WORLDEF), 21 Ekim'de İstanbul'da yapılacak.

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, 4 yıldır aralıksız düzenlenen World E-Commerce Forum, "e-ticaretin Rönesansı-Avrasya'nın Dijital Başkenti: İstanbul" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

e-ticaretin liderlerini bir araya getirecek foruma, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ve eski AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in katılımı bekleniyor.

Dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarının üst düzey yöneticilerinin yer alacağı forumda, Hepsiburada, Turkcell, Trendyol, UPS, n11 ve e-bebek gibi sektörün lider markalarının üst düzey yöneticileri ve e-ticaret profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Forum kapsamında "Kovid-19'un Uluslararası Ticarete Etkileri", "e-ticaret, Dijital Diplomasi ve Mevzuat Uygulama", "e-ticaret, Otomasyon ve Sürdürülebilirlik" ve "Pandemi ve Küreselleşme" başlıklarıyla 4 farklı panel düzenlenecek. 400'den fazla misafirin ağırlanacağı forumda, dünyadaki e-ticaretin rotası tüm yönleriyle masaya yatırılacak, sorunlara çözüm önerileri aranacak.

"e-ticaret tüm yönleriyle masaya yatırılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, etkinliğin dünyada "e-ticaretin Davos'u" olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, organizasyonu 4 yıldır aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Forumun dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarını buluşturarak katılımcılara yeni network imkanı sağladığını aktaran Nart, şunları kaydetti:

"e-ticaretin Rönesansı-Avrasya'nın Dijital Başkenti: İstanbul' ana temasıyla düzenleyeceğimiz forumda, İstanbul'u Avrasya'nın dijital başkenti yapma misyonuna hizmet etmek istiyoruz. Salgın, Türkiye'de e-ticaretin miladı oldu. Kovid-19'da e-ticaret hacmi dünyada yüzde 18 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 65'leri buldu. e-ticaret, artık alternatif bir modelden ana akım ticaret modeline dönüştü. Son 2 senedir artan e-ticaret hacmiyle 200 bin yeni şirket, e-ticaret yapmaya başladı. Bu şirketlerin 1 milyon ek istihdam açığı var."

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