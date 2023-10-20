E-Ticaret Zirvesi 28 Kasım'da düzenlenecek

Günümüz dünyasının dinamik yapısı, tüketici alışkanlıklarını büyük ölçüde etkiliyor. Bu alışkanlıkların ışığında hızla gelişen ve değişen e-ticaret dünyasına dair bilinmesi gereken pek çok detay bulunuyor. Sektörün önemli aktörleri doğru iş modelleri geliştirerek müşteriler ile efektif bir iletişim ve kusursuz bir e-ticaret süreci yürütebiliyor. E-ticaret süreçlerine yönelik trendlerin belirlenmesinde bu alandaki isimlerin bir araya gelip deneyimlerini, gözlemlerini ve öngörülerini paylaştığı etkinlikler büyük rol oynuyor.

Pazarlama Türkiye, e-ticaret dünyasının stratejilerine ve trendlerine yakından bakılacak yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

E-Ticaret Zirvesi, teknoloji girişimlerini, dijitalleşen şirketleri, B2B ve B2C şirketlerini, medya ve iş dünyasının değerli isimlerini, sektörde fark yaratanları, çeşitli markaları ve geleneksel perakendecileri bir araya getirmeyi hedefliyor. 28 Kasım’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek bu etkinlikte sektör profesyonelleri ve 250’den fazla katılımcı buluşarak geniş ve çeşitli bir topluluk oluşturacak.

Konuşmacılar arasında iş dünyası ve e-ticaret sektörünün önemli isimleri yer alıyor

Türkiye'nin önde gelen şirketlerden +20 C-level konuşmacıların katılacağı bu etkinlik e-ticaret şirketlerinin dijital dönüşüm süreçlerine ışık tutacak. Sürekli gelişen e-ticaret sektöründe trendleri takip etmek, başarıyı yakalayabilmek için büyük önem taşıyor.

Değişen trendlere ve oluşan ihtiyaçlara yönelik sektörün önde gelenlerinin geliştirdikleri farklı fikirlerin tartışılacağı bu etkinliğin e-ticaret sektörünün geleceği, sektördeki dijital dönüşüm süreçleri ve bu süreçlere zemin hazırlayan etkenler üzerine geniş bir perspektif sunması planlanıyor. Müşterinin siparişi oluşturmasıyla başlayan e-ticaret sürecinin memnuniyetle sonuçlanmasında birçok faktör bulunuyor. E-Ticaret Zirvesi’nde hedef kitlenin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan bir profilin getireceği başarılara, müşteri ile doğrudan iletişimin etkisine, tüketiciye yönelik pazarlama çalışmalarının önemi üzerine odaklanmanın e-ticaretteki yükselişle olan ilişkisi anlamlandırılacak.

Sektörün önemli isimleri kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve kusursuz işleyen lojistik süreç yaratmadaki deneyimlerini aktaracak. Verimli iş planı, altyapı, marka stratejileri, müşteriye güven, depolama ve kargo, satış sonrası ve teknik destek süreçleri gibi güvenli ve başarılı e-ticareti oluşturan adımlara da değinilecek.

E-ticaretin geleceğine dair özellikle 2024’te gerçekleşmesi beklenen ne gibi gelişmeler olduğu E-Ticaret Zirvesi’nin bir diğer konusu olacak.

E-ticaret yatırımları, sektörün sürdürülebilirliği ve yakalanan ivmenin korunması adına uygulanan organizasyon planlarının tartışılacağı zirve Yandex Ads ve DeepDeets’in destek sponsorluğunda gerçekleşecek. Etkinliğin sağlık sponsorluğunu ise Memorial üstleniyor. TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği), MMA TÜRKİYE (Mobil Pazarlama Derneği), Optimist Kitap, WTECH (Teknolojide Kadın Derneği), Dijital Ajanslar, eOfis ve Perakende Org ’un çözüm ortakları arasında olduğu etkinlikte konuşmacılar e-ticarette dijital dönüşüm süreçlerine dair tecrübe ve fikirlerini paylaşacaklar.

E-Ticaret Zirvesi’ne çevrimiçi ve fiziksel olmak üzere iki farklı şekilde katılım sağlanabiliyor. Katılım için Pazarlama Türkiye’nin E-Ticaret Zirvesi sayfası üzerinden kayıt oluşturmak gerekiyor.