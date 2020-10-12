E-ticaret ciroları 3 kat arttı

E-ticaret yapan binlerce firmanın toplam cirosunun geçen yıla kıyasla 3 kat arttığını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli: “2020’nin ilk 6 ayında 9 bin e-ticaret firmamızın toplam cirosu 6.2 milyar TL’yi aştı. Küçük esnaf dahi işini internet ortamına taşıyor. Bu hareketli ortamda, çok ucuza e-ticaret sitesi yapan, altyapı sağladığını iddia eden fırsatçılar da türedi. Dikkat! Astarı yüzünden pahalıya denk gelir” dedi.

2020 yılı e-ticaret cirolarının 2019 yılına kıyasla 3 kat arttığını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şu bilgileri paylaştı: “2019 yılında e-ticaret altyapısını sağladığımız 7 bin firmanın yılın sonunda toplam cirosu 4.3 milyar TL’ydi. 2020’nin ilk 6 ayında ise sayıları 9 bine ulaşmış olan firmalarımızın toplam cirosu, sadece ilk yarıda 6.2 milyar TL’yi aştı. 2019 yılı ile 2020 yılı kıyaslamasına oransal olarak bakıldığında, e-ticaret yapan firmaların toplam cirolarındaki artışın 3 kat olduğunu görüyoruz. Firma sayısıyla oransal bir kıyaslama yaptığımızda ise, firma başına toplam cironun 2019 yılına göre 2 kat artmış olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarı bittikten sonra da işini e-ticarete taşıyan yeni firmalar oldu. Dolayısıyla 2020 yılını bitirdiğimizde hem oransal hem firma başına toplam ciro artışlarının daha da yüksek olacağını öngörüyoruz. Hem Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret konusunda yaptığı bilinçlendirme çalışmalarının katkısı, hem de pandeminin dijitalleşmeyi mecbur kılmasının ortaya çıkardığı çarpan etkisiyle, online esnaflık 2020’de altın çağına girdi diyebiliriz. Artık sadece büyük markalar veya adı bilinen firmalar değil, küçük esnaf dahi işini internet ortamına taşıyor.”

Astarı yüzünden pahalı olur

E-ticaretin hızla yaygınlaşmasının fırsatçıların ortaya çıkmasına yol açtığına işaret eden Çiğdemli şunları aktardı: “E-ticaret altyapısı sağladığını veya e-ticaret sitesi yaptığını iddia eden birçok fırsatçı da ortaya çıktı bu dönemde. Online ticaret dünyasına girmek isteyenlerin bu tür fırsatçılara karşı uyanık olması gerekiyor. Bunların hepsi açık kaynak kodlu yazılımlar kullanıyorlar ve eski teknolojilerle site yapıyorlar. Bu da e-ticaret gibi güvenin ve güvenliğin birinci sırada olduğu bir alanda son derece kritik. Açık kaynak kodlu yazılımlar başınıza dert açabilir, yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol açabilir. Güvenlik açıklarından dolayı herhangi bir siber saldırı ve veri çalınması durumunda ise, şirketiniz KVKK kapsamında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. 7/24 hizmet alamayacağınız, belki de bir daha hiç ulaşamayacağınız şahıslardan altyapı hizmeti almanız birçok sorun yaşamanıza neden olur. İşinin ehli olmayan fırsatçılar tarafından yapılan e-ticaret siteleri ile, entegrasyonlar yapılamayacağı için işi büyütmek de mümkün değil. Zira entegrasyonların sağlanabileceği yeni teknolojilerle, vaat ettikleri kadar ucuz fiyatlara e-ticaret sitesi yapılamaz. Sadece çok ucuz diye kurumsal olmayan bir yere site yaptırmanın astarı yüzünden pahalıya denk gelir. Kurumsal altyapı firmalarıyla çalışırsanız güven damgası almak için gerekli olan sızma testleri de sizin için yapılıyor. Aksi halde güven damgası alabilmek için fiyatı 50 bin liradan başlayan sızma testlerini sizin yaptırmanız gerekir. Şu an için çalışan sayısı 50 altında olan firmalar için güven damgası almak mecburi değil ama 2021’de herkes için bu bir zorunluluk olacak. İşini e-ticarete taşımak isteyenlerin şimdiden hazırlıklarını yapması ve kurumsal firmalarla çalışması bu nedenle çok önemli.