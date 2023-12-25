E-İhracatın Kalbi İMES’te Attı

Farklı alanlardan önemli platform çalışmalarına imza atan Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) önderliğinde, İMES Sanayi Sitesi’nde “e-İhracat Semineri” düzenlendi. YAPDER Başkanı Celal Toprak yönetiminde yapılan seminerde, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar ve Envoyo Teknoloji Kurucu Ortağı Gökhan Akar açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Envoyo Teknoloji Operasyon Direktörü İpek Güler ve Envoyo Teknoloji Satış Direktörü Almıla Demirdağ, e-ihracat süreçleri konusunda katılımcı firma temsilcilerini bilgilendirerek, e-ihracatın tüm altyapısına kadar birçok konuya değindi.

Medya sektörü olarak dijitalleşmek için çaba ve gayret içerisinde olduklarını söyleyen Celal Toprak, e-ihracatın günümüzde küresel ticaret ortamında giderek daha fazla önem kazandığına değindi.

Genç girişimciler üretim ve ihracat süreçlerinde daha aktif ve daha gayretli olduklarını düşündüğünü söyleyen İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar “Amerika’da okuyan ve Türkiye’ye dönen bir genç girişimcimiz var ismi Emir Öztürk. İMES’te firmasını kurdu ve şu anda Amerika'ya ihracat yapıyor. Bu aslında genç girişimcilerimiz için önemi bir örnek niteliğinde” dedi.

Türkiye’de ihracatın arttığını ve potansiyelin çok yüksek olduğunu vurgulayan Envoyo Teknoloji Kurucu Ortağı Gökhan Akar, “İhracatımızın potansiyeli oldukça yüksek fakat E- İhracatta bu durum öyle değil. Türkiye’nin kalkınması için katma değerli ihracat yapmalıyız. Üreticilerin katma değeri sağlamak için de online pazarlara açılmaları gerekiyor. Amacımız E-ihracat pazarının artması için, firmalara dokunmak ve firmaların o alandaki farkındalığını arttırmak.” şeklinde konuştu.

E-ihracatta başarılı olmak için doğru ürün ile doğru ülkede, doğru platformlarda satışın mümkün olduğunu belirten Envoyo Teknoloji Satış Direktörü Almıla Demirdağ, "Üreticilerin doğru ürünü, doğru pazarı, doğru ülkeyi seçebilmeleri ve çeşitli pazarlama faaliyetleri ile o ülkede farkındalık yaratabilmeleri için çalışıyoruz" dedi.

E-ihracatın aslında sınırlar ötesi bir ticaret olduğunu belirten Envoyo Teknoloji Operasyon Direktörü İpek Güler, “Dünyada 3,5 trilyon dolar pazardan bahsediliyor ve Türkiye olarak bunun sadece bir milyar dolarını gerçekleştirmişiz. Büyümenin bu iğmeyle ilerlediğini düşünürsek, aslında çok büyük bir potansiyelle e-ihracatta ve e-ticarette var olabiliriz” dedi.

Soru cevap şeklinde devam eden ve oldukça verimli geçen bilgilendirme toplantısının sonunda katılımcılara bir de sertifika takdim edildi.