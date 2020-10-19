E-ATIKLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK ELDE EDİLEN GELİR ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE AKTARILDI

Günümüzde elektronik cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla e-atık miktarı da sürekli artıyor. TÜBİSAD verilerine göre Türkiye'de evsel kaynaklı yıllık e-atık miktarı yaklaşık 92 bin ton civarında seyrediyor. Genellikle çöpe atılan ya da evde saklanan e-atıkları ekonomiye kazandırarak çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak mümkün olabiliyor.

Uluslararası E-Atık Günü 14 Ekim’de tüm dünyada farklı çalışmalarla desteklenirken; atık elektrikli ve elektronik eşyaların yetkilendirilmiş kuruluşu olan TÜBİSAD, TAB Gıda’nın hızlı servis restoranlarından atık olarak çıkan yazıcıları, Erhan-Didem Kurdoğlu’nun kızları Dila Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle geri dönüşüme kazandırıldı.

Türkiye’de 1200’ün üzerinde restoranı bulunan TAB Gıda restoranlarından toplanan yazıcıların geri dönüşümünden elde edilen gelir öğrencilerin eğitimi için bağışlandı. Böylelikle TÜBİSAD’ın TAB Gıda ile yaptığı işbirliği kapsamında, ödül kazandığı WEEE-4-EE isimli eğitim ve çevre için AEEE Yönetimi projesiyle öğrencilerin eğitimine destek sağlanmış oldu.

TÜBİSAD 81 ilde elektronik atıkların barkodlu toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

TÜBİSAD, 2015 yılından bu yana T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı yetkiyle atık elektrikli ve elektronik eşyaların yetkilendirilmiş kuruluşu unvanıyla elektronik atıkların barkodlu toplanmasına yönelik çalışmalarını Türkiye genelinde yürütüyor. Bu kapsamda şirketlerin topladıkları e-atıklar, özel lisanslı araçlarla kapıdan teslim alınıyor. Ayrıca tüm vatandaşlar da elektronik atıklarını TYK’nın Türkiye’deki 8 bin 500’e yakın elektronik atık toplama noktasına bırakabiliyor.