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Düzce’nin geleceği bu kongrede konuşulacak

Şehrin 50 yıllık yol haritasının çizileceği, öncülüğünü Düzce Belediyesinin yaptığı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi" alanında uzman isimlere ev sahipliği yapacak.

Düzce’nin geleceği bu kongrede konuşulacak

Ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Düzce hedefi ile hareket eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Şehrin gelecek 50 yılı için harekete geçiyoruz" sloganı ile ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ çatısı altında önemli isimleri ağırlayacak. Düzce için ortak bir akıl çalışmasının yapılacağı kongre ile Düzce’nin Tarım, Turizm, Sanayi ve Ticaret alanlarında gelecek 50 konuşularak yol haritası oluşturulacak.
Düzce Belediyesinin ev sahipliğinde Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin paydaş olarak katkı sağlayacağı kongrenin öncesinde İstanbul’da, Turizm ve gastronomi gazetecileri, ekonomi gazetecileri, sürdürülebilirlik gazetecileri, turizm blogger, rehberler ve şefler davet edilerek kongre lansmanı niteliğinde bir yemekte buluşma sağlanacak.
Alanında önemli birçok ismin konuşmacı olarak katılım sağlayacağı kongre de 2 gün boyunca Düzce için ortak akıl çalışması yapılacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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