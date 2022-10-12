Dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisi Türkiye'de üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretimi yapılan "dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisinin", günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen, dört saat içerisinde işlenen balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran tam otomasyonlu teknolojik bir harika olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Yalova'da tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu ve Tersan Tersanesi'ni ziyaret etti.

Tersan Tersanesi'nin yakın zamanda teslim edeceği gemileri inceleyen Varank, Türkiye'nin şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip olduğunu aktardı.

Varank, tersanede bulunan yüzen balıkçı fabrika gemilerinin de yakın zamanda sahiplerine teslim edileceğine işaret ederek, "Buradaki gemi şu anda dünyadaki en büyük fabrika balıkçı gemisi. Ayrıca burada kril avcılığı için kullanılan bir gemi de Antarktika'ya gidecek. Tersanedeki diğer teknelerin hepsi fabrika balıkçı gemileri. Kanada'ya, Hollanda'ya gidecek gemi var. Burası adeta ihracatın merkezi olmuş durumunda." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi katma değerli üretimle, yatırımla, istihdamla, ihracatla büyütmenin derdinde olduklarını vurgulayan Varank, söz konusu tersane bölgesinin 20 sene önce bataklık olduğunu ancak yapılan çalışmalarla alanın dünyanın en teknolojik gemilerini yapan bölge haline geldiğini anlattı.