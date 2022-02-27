Dünya ilaç sektörü pazar büyüklüğünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor

Dünya genelinde hızlı büyüme trendinde olan ilaç sektörünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşkın pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin ediliyor.

EKONOMİ 27.02.2022, 20:29
Dünya ilaç sektörü pazar büyüklüğünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor

Ticaret Bakanlığı, ilaç ve eczacılık ürünlerine ilişkin sektör raporu hazırladı. Raporda, ilaç sanayisinin, en yüksek katma değer sağlayan sektörler arasında bulunduğuna dikkati çekildi.

Dünya ilaç sektörünün son yıllarda hızlı büyüme sürecine girdiği belirtilen raporda, "Demografik değişim, ortalama yaşam süresinin artışı, hastalık paternlerindeki değişimler, sosyal küreselleşme, sağlık hizmetlerine erişimdeki artış ve sosyal devlet olgusunun doğuşu dünya ilaç sektörünün büyümesinde önemli rol oynadı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, IMS (International Medical Statistics) verilerine göre sektörün, 2018'de yüzde 5 büyümeyle 1,2 trilyon dolarlık toplam pazar hacmine ulaştığına işaret edilerek dünya ilaç pazarının yüzde 95'ine uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu bildirildi.

2018'de dünya ilaç satışlarının yaklaşık yüzde 40'ının (485 milyar dolar) ABD'de olduğu bilgisi verilen raporda, bu ülkeyi yüzde 11 ile (132 milyar dolar) Çin ve yüzde 7 ile (86 milyar dolar) Japonya'nın izlediği vurgulandı.

Raporda, söz konusu üç ülkenin dünya pazar payının neredeyse yarısını oluşturduğunun altı çizilerek "Gelecek dönemde de dünyanın üçüncü büyük sektörü konumunda olan ilaç sektöründeki büyüme trendinin devam etmesi ve sektörün 2023'te 1,5 trilyon doları aşkın pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sektörde Ar-Ge harcamaları

2019 yılında dünyadaki toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 15'inin ilaç sektörü tarafından gerçekleştirildiği belirtilen raporda, ilaç Ar-Ge harcamalarının uzun süreç ve yüksek maliyet gerektirdiği ifade edildi.

Raporda, bir molekülün beşeri ilaca dönüşmesinin ortalama 10-15 yılı bulabildiği ve yüksek yatırım tutarlarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

İlaç sektörünün 2019 yılı sonu itibarıyla küresel Ar-Ge harcamalarının yaklaşık 186 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisi verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Sektörde küresel çapta Ar-Ge harcamalarının 2024'te 204 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ar-Ge harcamalarında küresel olarak lider firma Roche olurken Ar-Ge harcamalarını en hızlı artıran firmaların başında Celgene ve Novo firmalarının olduğu tahmin ediliyor. ABD, Ar-Ge harcamalarındaki payı, kişi başına düşen ilaç tüketimi, araştırmacı ilaç sanayisi ve ciroları itibarıyla dünyanın önde gelen pek çok firmasının merkezi olması gibi hususlar çerçevesinde sektörün en önemli aktörü konumunda. İlaç sektöründe, geçmiş dönemlerde Kuzey Amerika kıtası için tahmin edilen yüzde 1-4 büyüme ile ABD'nin liderliğinin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ilaç sanayisinde ABD'den sonra ikinci en büyük üretim merkezi olurken, AB'yi Japonya takip ediyor."

Raporda ayrıca Avrupa'da başlayan biyobenzer ilaç üretiminin bugün gelişmekte olan ülkelerde (Çin, Hindistan, Güney Kore) yoğunlaştığı, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde de biyoteknolojik ürünlere yönelik kaynak ayrıldığı belirtildi.

Yorumlar (0)
8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Şubat 2022
İmsak 06:11
Güneş 07:35
Öğle 13:22
İkindi 16:26
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 27 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Rizespor 27 26
19. Altay 27 25
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Villarreal 26 42
6. Barcelona 24 42
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Espanyol 26 29
14. Elche 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18